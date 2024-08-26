Borsa İstanbul'da İlk Yarıda Düşüş Yaşandı

Borsa İstanbul'da İlk Yarıda Düşüş Trendleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,20 değer kaybederek 9.647,99 puana geriledi.

Bugün saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 19,54 puanlık bir azalma yaşandı ve toplam işlem hacmi 32,8 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör Endekslerinde Değişimler

Bankacılık endeksi %1,07 değer kazanırken, holding endeksi %0,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran alan %1,66 ile spor, en çok gerileyen ise %2,79 ile iletişim oldu.

Küresel Piyasalarda Temkinli Başlangıç

Küresel piyasalar, yoğun bir makroekonomik veri takvimine hazırlıklı olarak temkinli başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini açıkladı.

Powell, "Hareketin yönü açık; faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak." dedi. Ayrıca, enflasyonun %2 hedefine ulaşma yolunda sürdürülebilir bir sürecin içinde olduğuna olan güveninin arttığını belirtti.

Gelecek Faiz İndirimleri Beklentisi

Para piyasalarındaki fonlama ile ilgili fiyatlamalarda, Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceği kesin bir beklenti haline gelirken, 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de masada olduğu tahmin ediliyor.

Gözler Veri Gündeminde

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin izlenmesi gerektiğini ifade ettiler. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanının destek, 9.750 ve 9.900 seviyelerinin ise direnç olarak belirlendiği kaydedildi.