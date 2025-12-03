Hepsiburada, Efsane Kasım Z Raporunu Açıkladı: Trafik ve Siparişte Rekor

Hepsiburada, Efsane Kasım Z Raporunu Açıkladı

Hepsiburada, bu yılki Efsane Kasım kampanyasının ardından kapsamlı bir Z raporu paylaştı. Rapor, ziyaretçi trafiğinden kategori tercihine, illere göre sipariş dağılımından HepsiJET teslimat performansına kadar kampanya döneminin ayrıntılarını ortaya koydu.

Ziyaret ve Sipariş Verileri

Platform, Kasım ayında tüm zamanların en yüksek trafiğini gördüğünü duyurdu. En yoğun gün 11 Kasım olurken kullanıcılar en çok 21.00-23.00 saatleri arasında alışveriş yaptı. Kampanya süresince dakikada 532 ürün satıldı ve 300 binden fazla kullanıcı Hepsiburada’dan ilk kez alışveriş gerçekleştirdi. Bu yılki Efsane Kasım dönemindeki sipariş sayısı geçen yıla göre %16 arttı ve alışverişlerin %90’ı mobil uygulama üzerinden yapıldı.

Türkiye’nin Alışveriş Haritası

Sipariş ve satış dağılımı iller bazında farklılık gösterdi. Alışverişin en yoğun olduğu bölgeler, en büyük üç ilin ardından Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak belirlendi. En fazla satış yapan iller ise, yine en büyük üç ilin ardından Kocaeli, Bursa ve Gaziantep oldu. Geçen yıla göre satışlarını en çok artıran iller Ardahan, Hakkari ve Osmaniye olarak öne çıktı.

Kategori ve Ürün Tercihleri

Kampanya döneminde elektronik ve mobil kategorilerinde cep telefonu, laptop, robot süpürge ve LCD televizyon en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Yatırım amaçlı alışverişlerde 22 ayar altın bilezik yoğun ilgi gördü. Giyim kategorisinde sweatshirt, sağlık ve güzellikte sporcu besinleri, ev-yaşamda yastık, züccaciye kategorisinde ise düdüklü tencere öne çıktı.

Temel tüketimde tuvalet kâğıdı, gıda ve içecekte fındık kreması, kozmetik kategorisinde ise nemlendirici kremiPhone 15, lego, termos, düdüklü tencere ve kahve makinesi yer aldı. Kullanıcıların en fazla favorilere eklediği ürün çocuklar için manyetik ahşap bloklar oldu.

Geçen yıla kıyasla en çok büyüyen kategoriler çocuk kitapları, robot süpürgeler, tabletler ve hava temizleyiciler olarak öne çıktı. Birlikte satın alımlarda en sık görülen kombinasyonlar ise kağıt havlu ile tuvalet kâğıdı, eşofman ile sweatshirt, saç bakım ürünü ile şampuan şeklinde gerçekleşti; edebiyat kitapları alanlar genellikle beraberinde çocuk kitapları da aldı.

İş Ortakları ve Satış Dağılımı

Platformda satış yapan işletmeler, Efsane Kasım boyunca toplam iş hacminin %72’sini oluşturdu. Ayrıca 2 bin 500’ün üzerinde işletme ilk kez Efsane Kasım’da e-ticarete başladı.

HepsiJET’in Teslimat Performansı

HepsiJET araçları Kasım boyunca toplam 14,5 milyon kilometre yol kat etti. Aynı gün içinde teslim edilen sipariş sayısı 130 bin olurken, en hızlı teslimat 1 saat 48 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşti.

Premium Üyelerin Rolü

Hepsiburada Premium kullanıcıları, Efsane Kasım döneminde sunduğu teslimat ve avantajlardan yoğun şekilde faydalandı; toplam siparişlerin %71’i Premium üyeler tarafından verildi.

Hepsiburada’nın paylaştığı Z raporu, Efsane Kasım kampanyasının hem tüketici taleplerini hem de iş ortakları ve lojistik performansını net şekilde ortaya koyuyor.

EFSANE KASIM, BU YIL DA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. HEPSİBURADA, EFSANE KASIM'DA ZİYARET REKORU KIRARAK TÜM ZAMANIN EN YÜKSEK TRAFİĞİNİ ELDE ETTİĞİNİ DUYURDU. KAMPANYA SÜRESİNCE DAKİKADA 532 ÜRÜN SATILDI.