Hepsiburada'nın Büyük Premium İndirimleri: En Çok Satan Ürünler Açıklandı

Hepsiburada'nın Büyük Premium İndirimleri Kampanyası

16-25 Temmuz tarihleri arasında Hepsiburada, "Büyük Premium İndirimleri" adlı kampanyasını gerçekleştirdi. Şirketin açıkladığı verilere göre, kampanya süresinde kullanıcılar 587 bin siparişte kargo ücreti ödemedi ve toplamda 22 milyon lira değerinde Hepsipara kazandı.

Satışların Başında Hangi Ürünler Var?

Kampanyada en çok satan ürünler arasında cep telefonları, klimalar, şarjlı süpürgeler, taşınabilir bilgisayarlar ve sporcu besinleri dikkat çekti. Hepsiburada Premium üyeleri, sepet tutarı fark etmeksizin ücretsiz kargo, %3 Hepsipara kazancı ve hediye BluTV üyeliği gibi fırsatlardan yararlanma imkanı buldu.

KOBİ’lerden Yüksek Satış Artışı

Ayrıca, kampanya süresince alışverişlerin %70'i KOBİ'lerden gerçekleştirildi. Bu da KOBİ’lerin satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artış sağladığını gösterdi.

HepsiJet ve Hızlı Teslimatlar

HepsiJet, satıcısı Hepsiburada olan siparişlerin %84'ünü Türkiye'nin çeşitli şehirlerine ertesi gün ulaştırdı. En çok teslimat yapılan iller arasında, İstanbul, Ankara ve İzmir dışında Bursa ve Kocaeli öne çıktı.

Elektronik Ürünlerde Başarılı Satışlar

Kampanya süresince, Apple cep telefonları elektronik ürünler arasında en çok satan marka oldu. Onu izleyen Samsung ve Xiaomi markaları da önemli satış rakamlarına ulaştı. Taşınabilir bilgisayar kategorisinde ise Lenovo, Asus ve MSI markaları dikkat çekti.

Giyilebilir Teknolojiler ve Diğer Kategoriler

Giyilebilir teknolojilerde Apple akıllı saatleri zirvede yer alırken, Huawei ve Xiaomi akıllı saatleri de kullanıcılar tarafından tercih edildi. Beyaz eşya kategorisinde ise klimalarda Baymak ve Vestel tercih edildi. Bu kampanya süresince, Philips markasına ait şarjlı süpürge ve kahve makineleri en çok satın alınan ürünler arasında yer aldı.

Diğer Popüler Ürün Kategorileri

Ev tekstili ve dekorasyon konusunda Yataş’ın nevresim takımları öne çıkarken, züccaciye kategorisinde Fissler düdüklü tencerelere yoğun ilgi gösterildi. Pamuk ve şıklığı bir arada sunan Kiwi marka vantilatörler de dikkat çekti.

Gıda ve Kozmetik Ürünleri

Kampanya döneminde çay, Lipton ve Çaykur markaları ile birlikte en çok satın alınan ürünler arasında yer aldı. Gıda kategorisinde ise Komili yağlar, Moliendo Finest Coffee kahveler ve Sütaş peynirleri de tercih edildi. Kozmetik alanında ise güneş koruma ürünleri, La Roche-Posay ve Nivea markalarıyla dikkat çekti.