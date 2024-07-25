Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hepsiburada'nın Büyük Premium İndirimleri: En Çok Satan Ürünler Açıklandı

Hepsiburada'nın düzenlediği kampanyada en çok satan ürünler ve detaylar belirlendi. Kargo ücreti olmayan alışverişler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:54
Hepsiburada'nın Büyük Premium İndirimleri: En Çok Satan Ürünler Açıklandı

Hepsiburada'nın Büyük Premium İndirimleri Kampanyası

16-25 Temmuz tarihleri arasında Hepsiburada, "Büyük Premium İndirimleri" adlı kampanyasını gerçekleştirdi. Şirketin açıkladığı verilere göre, kampanya süresinde kullanıcılar 587 bin siparişte kargo ücreti ödemedi ve toplamda 22 milyon lira değerinde Hepsipara kazandı.

Satışların Başında Hangi Ürünler Var?

Kampanyada en çok satan ürünler arasında cep telefonları, klimalar, şarjlı süpürgeler, taşınabilir bilgisayarlar ve sporcu besinleri dikkat çekti. Hepsiburada Premium üyeleri, sepet tutarı fark etmeksizin ücretsiz kargo, %3 Hepsipara kazancı ve hediye BluTV üyeliği gibi fırsatlardan yararlanma imkanı buldu.

KOBİ’lerden Yüksek Satış Artışı

Ayrıca, kampanya süresince alışverişlerin %70'i KOBİ'lerden gerçekleştirildi. Bu da KOBİ’lerin satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artış sağladığını gösterdi.

HepsiJet ve Hızlı Teslimatlar

HepsiJet, satıcısı Hepsiburada olan siparişlerin %84'ünü Türkiye'nin çeşitli şehirlerine ertesi gün ulaştırdı. En çok teslimat yapılan iller arasında, İstanbul, Ankara ve İzmir dışında Bursa ve Kocaeli öne çıktı.

Elektronik Ürünlerde Başarılı Satışlar

Kampanya süresince, Apple cep telefonları elektronik ürünler arasında en çok satan marka oldu. Onu izleyen Samsung ve Xiaomi markaları da önemli satış rakamlarına ulaştı. Taşınabilir bilgisayar kategorisinde ise Lenovo, Asus ve MSI markaları dikkat çekti.

Giyilebilir Teknolojiler ve Diğer Kategoriler

Giyilebilir teknolojilerde Apple akıllı saatleri zirvede yer alırken, Huawei ve Xiaomi akıllı saatleri de kullanıcılar tarafından tercih edildi. Beyaz eşya kategorisinde ise klimalarda Baymak ve Vestel tercih edildi. Bu kampanya süresince, Philips markasına ait şarjlı süpürge ve kahve makineleri en çok satın alınan ürünler arasında yer aldı.

Diğer Popüler Ürün Kategorileri

Ev tekstili ve dekorasyon konusunda Yataş’ın nevresim takımları öne çıkarken, züccaciye kategorisinde Fissler düdüklü tencerelere yoğun ilgi gösterildi. Pamuk ve şıklığı bir arada sunan Kiwi marka vantilatörler de dikkat çekti.

Gıda ve Kozmetik Ürünleri

Kampanya döneminde çay, Lipton ve Çaykur markaları ile birlikte en çok satın alınan ürünler arasında yer aldı. Gıda kategorisinde ise Komili yağlar, Moliendo Finest Coffee kahveler ve Sütaş peynirleri de tercih edildi. Kozmetik alanında ise güneş koruma ürünleri, La Roche-Posay ve Nivea markalarıyla dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!