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Herkes bu faturayı ödüyor! Bugünden itibaren fiyatına yüzde 20 zam gelecek

İnternet kullanıcılarına kötü haber: 8 Temmuz'dan itibaren fiyatlar yüzde 20 artacak. Onay alındı ​​ve bir açıklama yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 07:03
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 07:03
Herkes bu faturayı ödüyor! Bugünden itibaren fiyatına yüzde 20 zam gelecek

Temmuz ayı başında zaten bir fiyat artış çılgınlığı vardı. Memur maaşları ve emekli maaşlarında hafif artışlar halen tartışılıyor ancak diğer tüm kalemlerde rekor artışlar bekleniyor. Bu sefer internet kullanan için kötü bir haber vardı. İnternet servis sağlayıcıları tarifelerini %20-25 oranında artırdılar. Yeni aboneler yarından itibaren bu hizmetten daha yüksek ücretlerle yararlanabilecek. Eski abonelere yönelik artış gelecek ayın faturasına yansıtılacaktır.

Temmuz ayında hükümet asgari ücreti artırma kararı almadı ve emekli maaşlarını yalnızca %25 oranında artırdı. Öte yandan elektrik fiyatları yüzde 38 oranında artarken, ÖTV nedeniyle tütün, alkol ve akaryakıt fiyatları da kademeli olarak arttı.

İnternet fiyatlarında yeni artış: TÜRKNET abonelik ücretlerine zam!

Bugünden itibaren fiyatına yüzde 20 zam gelecek

Gigafiber altyapısını kullanarak Türkiye'nin birçok noktasına 1000 Mbit/s hızında internet hizmeti sağlayan TürkNet, abonelik ücretleri için yüzde 25 zam yaptı. Müşterilerine bağlayıcı olmayan sabit fiyat sunan TürkNet, yarın itibariyle abonelik fiyatını 399,90 TL'den 499,90 TL'ye çıkardı.

Bu değişiklik başlangıçta yeni abonelere yönelik geçerli olacak, ancak mevcut TürkNet kullanıcılarının bir sonraki fatura tarihi itibariyle artan tarifelerden yararlanmaları gerekecek.

"İnternet ücreti 500 TL'ye çıktı"

İnternetin herkes için bir zorunluluk haline geldiği bir dönemde, TurkNet ve Türkiye'deki diğer internet servis sağlayıcılarının temmuz ayında fiyatlara ciddi oranda zam yapmaya hazırlandığı açıklandı.

"Artışın etkisi ve geleceğe yönelik beklentiler"

Elektrik, tütün, alkol ve akaryakıt fiyatlarındaki artışların ardından internet fiyatlarındaki bu artış da insanların bütçelerini daha da zorlayacak. Türkiye'nin ekonomik durumu ve sürekli fiyat artışları vatandaşların satın alma gücü üzerinde önemli bir etki yaratmaya devam ediyor. Bu durum pek çok kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşaması anlamına geliyor. 

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Herkes bu faturayı ödüyor! Bugünden itibaren fiyatına yüzde 20 zam gelecek

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