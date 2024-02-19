Hesabınız zaman aşımına uğrayabilir! O bankada hesabı olan hemen işlem yapsın: Paraları silinecek

Ziraat Bankası, uzun süre işlem yapılmayan hesaplarına dikkat çekmek ve müşterilerini bilgilendirmek amacıyla önemli bir uyarıda bulundu. Banka, açık olan ancak uzun süre işlem yapılmayan hesaplardaki paraların Türkiye Maliye ve Sermaye Piyasası Fonu (TMSF)'ne devredileceği konusunda müşterilerini bilgilendirdi.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesi kapsamında mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin on yıl içinde herhangi bir işlem yapmamış olması durumunda, söz konusu hesaplar zaman aşımına uğruyor. Bu kapsamda zaman aşımına uğrayan hesaplar listesi, bankanın resmi internet sitesinde ilan ediliyor.





Zaman aşımına uğrayan hesap sahiplerinin 14 Haziran 2024 tarihine kadar banka şubelerine başvurmaları gerektiği belirtiliyor. Aksi takdirde, hesaplardaki tutarlar TMSF'ye devredilecek. Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklı emanet, alacak ve hesap sahibinin talebi, işlemi veya yazılı talimatının on yıl içinde gerçekleşmemesi durumunda, söz konusu varlıklar Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) uhdesindeki hesaplara devredilecek.

Bankanın resmi internet sitesinde, zaman aşımına uğrayacak yatırım hesaplarıyla ilgili sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Müşteriler, https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bankamiz/ziraatten-duyurular/duyurular/zaman-asimina-ugrayacak-yatirim-hesaplari-2024 adresinden gerekli bilgilere ulaşabilir ve işlemlerini yaparak hesaplarını koruma altına alabilirler.

Ziraat Bankası, bu uyarıyla müşterilerini zamanında bilgilendirerek herhangi bir olumsuz durumun önüne geçmeyi hedefliyor. Banka müşterilerinin, belirtilen tarihe kadar gerekli işlemleri yaparak hesaplarını güvence altına almaları önem arz ediyor.