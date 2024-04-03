Hiç evi olmayana 0.69 faizli konut kredisi! Ayda 3.887 TL ödeyen ev sahibi olacak

Herkes her ay ne kadar ödeme yapacağı yönünde araştırmalara başlarken konut kredisi üzerinden faiz oranı merak edildi. 400 bin, 500 bin, 750 bin, 1 milyon ve 2 milyon TL için aylık ödeme miktarları ne kadar? Resmi duyuru sonrasında yapılan araştırmalarla beraber aylık taksitleri belirlendi.



0.69 FAİZLİ KONUT KREDİSİ HESAPLAMASI

400 bin TL için 15 yıl vadeyle aylık taksit 3 bin 887 TL, toplam ödeme 699 bin 758 TL.



500 bin TL için 15 yıl vadeyle aylık taksit 4.859,43 TL, toplam ödeme 874.697,78 TL.



750 bin TL için 15 yıl vadeyle aylık taksit 7.289,15 TL, toplam ödeme 1.312.046,67 TL.



1 milyon TL için 15 yıl vadeyle aylık taksit 9.718,86 TL, toplam ödeme 1.749.395,57 TL.



1 milyon 500 bin TL için 15 yıl vadeyle aylık taksit 14.578,29 TL, toplam ödeme 2.624.096,30 TL.



2 milyon TL için 15 yıl vadeyle aylık taksit 19.437,73 TL, toplam ödeme 3.498.791,13 TL.



KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

Bakan Mehmet Özhaseki açıklamaları üzerine kentsel dönüşüm için kredi verilirken 180 ay vadeli ve yüzde 0.69 oranlı uygulamaya geçilecek. Projenin, "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında hayata geçirilirken bununla beraber kredi başvurularının ne zaman başlayacağına dair net bir tarih bilgisi verilmedi. Resmi açıklama geldiğinde, başvuru detayları ve tarihleri okurlarımız ile paylaşılacaktır.



KREDİ ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPABİLECEKLER

İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Tekirdağ üzerinde kentsel dönüşüm projeleri desteklenirken bu illerde vatandaşlar daha güvenli ve modern konutlarla buluşabilecek. 2.5 milyon TL'ye kadar finansman desteği sunulurken bu kredilerle beraber enerji verimliliği büyük binalarda dair faiz indirimi içermektedir.

