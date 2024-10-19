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Hikmet Şimşek 100. Yaşında Unutulmadı

Türk müziği duayeni Hikmet Şimşek, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen özel bir konserle anıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:39
Hikmet Şimşek 100. Yaşında Unutulmadı

Hikmet Şimşek'in 100. Doğum Yılı Kutlandı

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri çerçevesinde, ünlü devlet sanatçısı Hikmet Şimşek'i doğumunun 100. yılına ithaf edilen bir konserle andı.

Konserde Sahne Alanlar

Bankanın yaptığı açıklamaya göre, DenizBank'ın ana destekçiliğinde gerçekleştirilen konser, Şimşek'in anısına özel olarak düzenlendi. Anma etkinliğinde, şef Rengim Gökmen yönetimindeki orkestra, Ahmed Adnan Saygun'un ünlü eseri "Yunus Emre Oratoryosu"nu seslendirdi.

Konserde; soprano Eylem Demirhan, mezzosoprano Nesrin Gönüldağ, tenor Ufuk Toker ve bas Tuncay Kurtoğlu gibi sanatçılar yer aldı. İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu da, koro şefi Ahmet Kayhaoğlu yönetiminde etkileyici bir performans sergiledi.

Hikmet Şimşek’in Müzik Kariyeri

Hikmet Şimşek, 1946 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Kompozisyon Bölümü'ne kabul edilmiştir. Burada, Alman besteci Eduard Zuckmayer ve Türk Beşleri'nden Ferit Alnar ile çalışma fırsatı bulmuş, ardından kendisi gibi büyük bir müzik insanı olan Adnan Saygun'un öğrencisi olmuştur.

1953'te aynı konservatuvarda öğretmen olarak göreve başlamış olan Şimşek, evrensel müziğin Türkiye genelinde yayılmasına katkıda bulunmuştur. Yurt dışında 200'den fazla konser yöneterek Türk eserlerinin dünya çapında tanınmasını sağlarken, aynı zamanda yurt dışında plak kaydı yapan ilk Türk orkestra şefi olma özelliğine de sahiptir.

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