Hisarcıklıoğlu: AB-Türkiye İş Diyaloğu 2 Projesi 2027’ye Kadar Sürecek

Hisarcıklıoğlu: AB-Türkiye İş Diyaloğu 2 Projesi 2027’ye kadar devam edecek

TEBD II tanıtımı İstanbul’da yapıldı

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu II (TEBD II) Projesi’nin tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıya TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanı Vladimir Dlouhy, Merkezi Finans ve İhale Birimi Direktörü Barbaros Murat Köse, AB Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Ekonomi Bölüm Başkanı Dominik Olewinski ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan katıldı.

Projenin finansmanı ve hedefleri

Proje, Avrupa Komisyonu tarafından finanse ediliyor. Projenin toplam tutarı 6 milyon euro. Hisarcıklıoğlu, projenin uygulanmasında Eurochambres ile birlikte çalışıldığını belirterek, bu çalışmaların 2002 yılından beri sürdüğünü söyledi.

Hisarcıklıoğlu, projeyle iki ana hedefin gözetildiğini vurguladı: Oda ve borsaların hizmet kapasitesini artırmak ve Türkiye ile AB iş dünyası arasında işbirliğini kurumsallaştırmak. Ayrıca, ICC Dünya Odalar Birliği’nin yarışmalarında oda ve borsaların aldığı ödüllerin bu çabaların somut göstergesi olduğunu ifade etti.

18 eşleştirme projesi ve öncelikli alanlar

Hisarcıklıoğlu, 'AB-Türkiye İş Diyaloğu 2 Projesi 2027’ye kadar devam edecek' diyerek, proje kapsamında Türk ve AB üyesi ülkelerden oda ve borsaların eşleştirilmesiyle 18 proje uygulanacağını açıkladı. Uygulama alanları arasında şu stratejik başlıklar yer alacak: enerji verimliliği, yeşil ve dijital dönüşüm, sürdürülebilir büyüme, tarım, turizm, start-up ekosistemi ve AB müktesebatı.

Proje ayrıca oda ve borsaların kurumsal kapasitesini geliştirmeye yönelik çok sayıda eğitim, saha ziyareti ve Oda/Borsa Akademisi programını içeriyor.

Güncel riskler, yapay zekâ ve odaların rolü

Hisarcıklıoğlu, artan çatışmalar ve belirsizliklerin dünya ticaretini dönüştürdüğünü, korumacılığın yükseldiğini ve ticaret-tarife savaşlarının öne çıktığını söyledi. Buna ek olarak, yapay zekânın üretimden lojistiğe, dış ticaretten pazarlamaya kadar iş yapış biçimlerini köklü şekilde değiştirdiğine dikkat çekti.

Bu dönüşümün beraberinde getirdiği uyum, yetkinlik ve erişim sorunlarına karşın ciddi fırsatlar bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların üyelerine zamanında bilgi, eğitim, rehberlik ve yeni pazarlara erişim desteği sağlaması gerektiğini vurguladı. Türkiye-AB İş Diyaloğu Projesi’nin, odaların yönlendiren, dönüştüren ve güçlendiren kurumlar olarak konumlanmasını hedeflediğini söyledi.

Gümrük Birliği, stratejik iş birliği ve sanayi

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin AB değer zincirinde kritik bir konumda olduğunu, ülkenin dinamik üretim altyapısı ve genç nitelikli iş gücüne sahip olduğunu ifade etti. Yeşil ve dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmak için Türkiye ile daha yakın iş birliğinin önemine vurgu yaptı ve nadir toprak elementlerinin tedarikindeki kırılganlığa dikkat çekti.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin imalat ve savunma sanayisinin AB’nin rekabetçiliğini ve güvenliğini artırabileceğini; fintek, yapay zekâ ve dijital inovasyon gibi alanlarda ortak atılımlar yapılması gerektiğini söyledi. Buna ulaşmak için Ufuk Avrupa ve Digital Europe gibi AB programları aracılığıyla iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, bu iş birliğini derinleştirecek en önemli adımın Gümrük Birliği’nin güncellenmesi olduğunu vurguladı ve modern bir Gümrük Birliği’nin hizmetler, tarım, kamu alımları ve e-ticaret gibi alanları kapsaması gerektiğini kaydetti.

Vize, karayolu kotaları ve 'Made in EU' yaklaşımı

Hisarcıklıoğlu, Türk iş insanlarının AB üyesi ülkelere seyahatte yaşadığı vize sorunlarının ticaret önünde ciddi bir engel oluşturduğunu; uzun randevu süreleri ve belirsizliklerin fuar katılımlarını ve tedarik ilişkilerini zorlaştırdığını belirtti. Bu sorunun çözülmesinin ticareti artıracağını ve karşılıklı güveni pekiştireceğini söyledi.

Karayolu taşıma kotalarının mevcut uygulamalarının teslimatları geciktirdiğini ve maliyetleri artırdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı. Son olarak, Avrupa’da öne çıkan 'Made in EU ve Made in Europe' yaklaşımının korumacı ve dışlayıcı bir çerçeveye dönüşmemesi gerektiğini; Türkiye’nin 30 yıldır Gümrük Birliği ile Avrupa sanayi imalat piyasasına entegre olduğunu belirterek, bu yaklaşımın kapsayıcı ve ortak faydaya dayalı bir perspektifle ele alınmasının önemine dikkat çekti.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU