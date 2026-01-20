Yusuf Akgül: 2026, İş Dünyasında Denge ve Sürdürülebilirlik Yılı Olacak

Yusuf Akgül: 2026, İş Dünyasında Denge ve Sürdürülebilirliğin Yılı Olacak

MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, 2025 yılını iş dünyası açısından son derece zorlayıcı bir dönem olarak değerlendirdi ve 2026 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı.

2025: Finansal denge ve ayakta kalma mücadelesi

Akgül, 2025'in Türkiye iş dünyası için mali ve ekonomik anlamda zorlayıcı geçtiğini vurguladı. Artan rekabet şartları ve yükselen maliyet yapısının, firmaların kârlılıklarını ve pazar dengelerini ciddi biçimde zorladığını belirten Akgül, birçok işletme için bu yılın büyümeden çok finansal dengeyi koruma, nakit akışını yönetme ve ayakta kalma reflekslerinin öne çıktığı bir süreç olduğunu ifade etti.

Yeni ekonomik düzen: Üretim ve katma değer önceliği

Dünyada şekillenen yeni ekonomik düzenin tüketim odaklı büyüme modelinin sınırlarını gösterdiğini söyleyen Akgül, bu geçiş döneminde üretim, verimlilik, ihracat ve katma değer merkezli bir bakış açısının ön plana çıktığını kaydetti.

2026 için güven ve öngörülebilirlik beklentisi

Akgül, 2026'da enflasyondaki gerileme ile birlikte güven ortamının kademeli olarak güçleneceğini ve ekonomik zeminin daha öngörülebilir hale geleceğini öngördüklerini belirtti. Bu toparlanmanın ani sıçramalar yerine adım adım, dengelenme eksenli ve kontrollü bir süreç şeklinde gelişeceğini ifade etti.

Firmalar için ana gündem: 'Denge, verimlilik ve sağlamlık'

Akgül, 2026'da öne çıkacak temel başlıkların net olduğunu vurgulayarak, nakit dengesini koruyan, finansal yapısını güçlendiren, verimliliği önceleyen ve mevcut kapasitesini daha sağlıklı kullanan firmaların avantajlı konuma geleceğini söyledi. 2026'nın büyümeden önce dengeyi, yatırımdan önce sağlamlığı ve genişlemeden önce sürdürülebilirliği esas alan bir yıl olacağını belirtti.

MÜSİAD Antalya olarak sahadan edinilen gözlemleri, oluşan tabloyu ve öngörüleri üyelerle paylaşmayı sürdüreceklerini ifade eden Akgül, üretimi, verimliliği ve katma değeri merkeze alan her adımın içinde olacaklarını ve Antalya iş dünyasını daha sağlam bir zemine taşımak için üyelerle birlikte süreci doğru okuyup doğru yönetmeye devam edeceklerini vurguladı.

MÜSİAD ANTALYA BAŞKANI YUSUF AKGÜL