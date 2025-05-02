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Hisarcıklıoğlu'ndan İpsala Sınır Kapısı Açıklamaları

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan modernizasyonları ve ticaretin artışını vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 19:25
Hisarcıklıoğlu'ndan İpsala Sınır Kapısı Açıklamaları

Hisarcıklıoğlu'ndan İpsala Sınır Kapısı'na Övgü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, UMAT Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkeye kazandırdıkları 12 sınır kapısından bahsetti. Hisarcıklıoğlu, "12 sınır kapımızı en ileri teknolojiyi kullanarak tamamen yeniledik ve ülkemize kazandırdık" dedi.

İpsala'nın Stratejik Önemi

İpsala Sınır Kapısı'nın Türkiye için kritik bir noktada bulunduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu kapının ülkenin Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu belirtirken, %40'lık ihracat payına sahip olduğunu ifade etti. "İpsala Sınır Kapısı'nı modernize etmek üzere, 2001 yılında Trakya'daki oda ve borsalarımızla UMAT'ı kurduk. 150 günde tamamladığımız yeniden yapılanmanın açılışını 2002 yılında yaptık," dedi.

Ticaret Hacmi ve Başarılar

2013 yılında İpsala Sınır Kapısı'nın ikinci modernizasyon sürecinin gerçekleştirilmesiyle, kapının günümüzde en modern giriş noktalarından biri haline geldiği bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, yapılan yatırımın geri dönüşünün 2 yıl gibi kısa bir sürede sağlandığını aktardı. Ayrıca, İpsala Sınır Kapısı ile birlikte birçok başarıya imza atıldığını, Edirne’nin KOCA birimi olarak yıllarca kurumlar vergisinde birinci olduklarını söyledi.

İpsala'daki Başarının Örnekleri

Hisarcıklıoğlu, İpsala'da sağladıkları başarıların diğer kara gümrük kapılarına da örnek teşkil ettiğini belirtti. "Ticaret ne kadar artarsa, büyüme ve refah da o kadar artar" düsturuyla hareket ettiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, TOBB ve 137 oda ve borsa ile birlikte GTİ şirketinin kurulmasıyla, tüm kara gümrük kapılarını modernize etmeye başladıklarını dile getirdi. "Devlete tek kuruş maliyet yüklemedik. Kamu bütçesinden tek bir kuruş harcatmadık. Çünkü daha etkin çalışan kapılar sayesinde devletin vergi gelirleri de arttı," dedi.

Toplantı Sonrası Değerlendirmeler

UMAT Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı toplantıda çalışmalar hakkında katılımcılara bir sunum yaptı. Toplantıya GTİ Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, UMAT Yönetim Kurulu üyeleri, Trakya'daki oda ve borsalarının yönetimleri ve iş insanları da katıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer ise toplantının ardından Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek, Genel Kurulun hayırlı olmasını diledi. Ayrıca Hisarcıklıoğlu, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret ederek oradaki çalışmalara dair bilgi aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İpsala Sınır Kapısı'ndaki...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İpsala Sınır Kapısı'ndaki İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ Genel Kurul Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İpsala Sınır Kapısı'ndaki...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İpsala Sınır Kapısı'ndaki İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ Genel Kurul Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

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