Hisseli tapusu olanlar aman dikkat! O şart ortadan kaldırıldı: Artık böyle paylaşılacak

Babasından miras alan vatandaşları ve ailenin diğer büyüklerini yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Günümüzde kardeşler arasında mirasın devrinin usulü tamamen değiştirildi. Bu yeni düzenleme ile birlikte miras paylarının kardeşlere devredilmesi süreci daha hızlı ve kolay hale geldi.

O ŞART KALDIRILDI!

Ortak mülkiyete sahip vatandaşlar, mülkiyetin satılması konusunda çözüm ararken, ortak mülkiyette mülkiyetin devri, hissedarların toplu kararıyla gerçekleşebilmektedir. Ortak mülkiyetin satışı için, pay sahiplerinin birlikte karar vermesi ve mülkiyetin devri konusunda noter huzurunda bulunması önemlidir.

Kardeşler arasındaki miras paylaşımında bir değişikliğe gidildi. Artık miras paylaşımı yazılı bir şekilde yapılabilecek ve ancak tarafların imzası halinde geçerli olacaktır. Kardeşler arasında noter tasdikli sözleşme gerektirmeyen yazılı sözleşmeler geçerli olacaktır. Bu düzenleme, miras paylaşımı sürecinin daha basit ve aynı zamanda hızlı hale getirilmesine yardımcı olurken, noter masraflarından tasarruf edilmesine yardımcı olacak.





Ortak mülkiyet hakkı verilirken tapu ve noter nezdinde işlemlerin yapılması, sınırlarının belirlenmesi ve parsellerin belirlenmesi önemlidir. Şu anda yazılı bir sözleşme, miras kalan bir evin kardeşe devredilmesi için yeterli niteliktedir. Ancak hisse satışında öncelikle hissedarların ortak bir karar vermesi gerekiyor. Bu kararın alınmasının ardından hisselerin satışı için gerekli işlemler başlatılabilecek.

HİSSE BÖLÜŞTÜRÜLMESİNDE YENİ DÖNEM

Mülkiyet senedini hazırlarken ve mülkün mülkiyetini devrederken hissedarların hazır bulunması gerekir. Ayrıca tüm pay sahiplerini temsil edecek bir avukat atanması da mümkündür. Satış bittikten sonra hissedarların hisseleri kendilerine ödenecek. Ortak mülkiyet devirlerinde, mülkiyet devri sırasında tüm hissedarların hazır bulunması önemlidir. Hissedarların tapuda isimlerinin bulunmaması halinde ayrıca avukat atama hakları da bulunmaktadır. Hisselerin bölünmesi tapuda yapılan ayırma işlemiyle garanti altına alınır.