Honaz'da 32 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı: 4 bin 850 metre hat yenileniyor

Honaz'da 32 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı

Denizli’nin Honaz ilçesinde, 32 milyon TL tutarındaki yatırım kapsamında içme suyu iletim hattı yenileniyor. Proje, bölgedeki altyapıyı modern standartlara taşıyarak su temininde süreklilik sağlamayı hedefliyor.

Projenin Kapsamı

Yatırım; Haydar, Cumhuriyet, Hürriyet, Afşinbey, Hisar, Emirazizli ve Menteşe mahallelerini kapsıyor. Kullanım ömrünü tamamlamış ve sık sık arızalara neden olan toplam 4 bin 850 metre uzunluğundaki mevcut içme suyu iletim hattı yenilenecek.

Beklenen Etkiler

Çalışmalar tamamlandığında, uzun süredir yaşanan su sıkıntısının kalıcı olarak çözülmesi amaçlanıyor. Yenilenen iletim hattı sayesinde arıza ve patlaklardan kaynaklanan su kayıpları da önemli ölçüde azalacak ve bölge halkının suya erişim güvenilirliği artacak.

Denizli’nin Honaz ilçesinde hayata geçirilen bu yatırım, bölgesel su altyapısında uzun vadeli iyileştirme olarak öne çıkıyor.

