Honaz'da 32 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı: 4 bin 850 metre hat yenileniyor

Denizli'nin Honaz ilçesinde 7 mahalleyi kapsayan 32 milyon TL'lik projeyle 4 bin 850 metrelik içme suyu iletim hattı modernize ediliyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:59
Honaz'da 32 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı: 4 bin 850 metre hat yenileniyor

Honaz'da 32 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı

Denizli’nin Honaz ilçesinde, 32 milyon TL tutarındaki yatırım kapsamında içme suyu iletim hattı yenileniyor. Proje, bölgedeki altyapıyı modern standartlara taşıyarak su temininde süreklilik sağlamayı hedefliyor.

Projenin Kapsamı

Yatırım; Haydar, Cumhuriyet, Hürriyet, Afşinbey, Hisar, Emirazizli ve Menteşe mahallelerini kapsıyor. Kullanım ömrünü tamamlamış ve sık sık arızalara neden olan toplam 4 bin 850 metre uzunluğundaki mevcut içme suyu iletim hattı yenilenecek.

Beklenen Etkiler

Çalışmalar tamamlandığında, uzun süredir yaşanan su sıkıntısının kalıcı olarak çözülmesi amaçlanıyor. Yenilenen iletim hattı sayesinde arıza ve patlaklardan kaynaklanan su kayıpları da önemli ölçüde azalacak ve bölge halkının suya erişim güvenilirliği artacak.

Denizli’nin Honaz ilçesinde hayata geçirilen bu yatırım, bölgesel su altyapısında uzun vadeli iyileştirme olarak öne çıkıyor.

DENİZLİ’NİN HONAZ İLÇESİNDE 7 MAHALLEYİ KAPSAYAN 32 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA İÇME SUYU İLETİM...

DENİZLİ’NİN HONAZ İLÇESİNDE 7 MAHALLEYİ KAPSAYAN 32 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA İÇME SUYU İLETİM HATTINI YENİLİYOR.

DENİZLİ’NİN HONAZ İLÇESİNDE 7 MAHALLEYİ KAPSAYAN 32 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA İÇME SUYU İLETİM...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu’da Kadın İstihdamı ve Yerel Tarımı Güçlendirecek 2 Proje İmzalandı
2
Balıkesir'de 2025'te 36.738 Konut Satışı — Türkiye Genelinde 1.688.910
3
Karabük'te 2025'te 3 bin 914 Konut Satışı - TÜİK Verileri
4
IF Wedding Fashion İzmir 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Fuarı Başladı
5
IF Wedding Fashion İzmir 19. Kez Kapılarını Açtı — 203 Firma Fuar İzmir'de
6
Mühendis Kızlar Davos Gündeminde: Limak'ın 'Yarını İnşa Etmek' Paneli
7
Adana’da Portakal Ağaçları Don Nedeniyle Buz Tuttu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları