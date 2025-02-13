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Honda, Nissan ve Mitsubishi Birleşme Planlarını Sonlandırdı

Honda, Nissan ve Mitsubishi, birleşme planlarını karşılıklı olarak sonlandırdıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:10
Honda, Nissan ve Mitsubishi Birleşme Planlarını Sonlandırdı

Japon otomobil üreticileri Honda, Nissan ve Mitsubishi, birleşme planlarını sonlandırdıklarını açıkladı. Nissan’dan gelen yazılı açıklamada, Honda ve Mitsubishi ile imzalanan mutabakat zaptının karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, sonlanan birleşme planıyla şirketlere değer katılması hedeflendiği vurgulandı. Ancak, elektrikli araçlara yönelik stratejik ortaklıkların süreceği de ifade edildi.

Japonya merkezli Kyodo News’te yer alan haberlere göre, anlaşmanın sona ermesinin sebebi, Honda’nın Nissan’a birleşme planları kapsamında bir yan kuruluş olarak faaliyet göstermesi teklifinde bulunması olarak gösterildi.

Honda ve Nissan, ABD’li Tesla ve Çinli BYD gibi elektrikli araç üreticileriyle rekabette zorlanıyorlar. Özellikle, Çin ve ABD pazarlarında istedikleri satış rakamlarına ulaşamayan Nissan, geçtiğimiz yıl 9 bin kişiyi işten çıkarma ve üretim kapasitesini azaltma kararı almıştı.

Öte yandan, Honda, Nissan ve Mitsubishi’nin birleşmesiyle oluşturulması planlanan yeni şirketin, Toyota ve Volkswagen’den sonra dünya genelinde araç üretim hacmi bakımından üçüncü büyük otomobil üreticisi olması bekleniyordu.

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