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Hong Kong, Fed'in İzinden Giderek Gösterge Faizini İndirdi

Hong Kong, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimini takip ederek gösterge faizini 50 baz puan düşürdü.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:59
Hong Kong, Fed'in İzinden Giderek Gösterge Faizini İndirdi

Hong Kong'dan Faiz İndirim Kararı

Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gerçekleştirilen 50 baz puanlık faiz indirimine paralel olarak kendi gösterge faiz oranını da aynı oranda düşürdü.

Faiz Oranı Ne Kadar Düşürüldü?

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), yaptığı resmi açıklamada, gösterge faiz oranını %5,25'e çekerek 50 baz puan indirim yaptığını duyurdu. Bu, Mart 2020'den bu yana ilk faiz indirimidir.

Ticari Bankalardan Yanıt

Bölgedeki beş büyük ticari banka, HKMA'nın bu kararının ardından kredi ve mevduat faizlerini aynı oranda düşürdü.

Fed'in Faiz Politikası

ABD Merkez Bankası, önceki gün yaptığı toplantıda politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk defa indirdi. Faiz oranını %4,75 - %5,00 aralığına çekti. March 2020'de Kovid-19'un ekonomik etkileri nedeniyle faiz oranlarını %0-0,25 aralığına indirmiş ve sonrasında enflasyonun yükselmesi üzerine ardışık faiz artışlarına gitmişti.

Hong Kong’un Para Politikası

Hong Kong doları, 1983'ten bu yana ABD doları ile bağlantılı bir kura sahiptir. Bu nedenle, bölge genellikle Fed'in para politikalarını takip etmektedir.

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