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Hükümetten emekli maaşlarına son dokunuş! Gece yarısı müjde geldi!

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş emekliye müjdeyi duyurdu! Maaşlar 17 bin TL olacak! Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 28.07.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 21:44
Hükümetten emekli maaşlarına son dokunuş! Gece yarısı müjde geldi!

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli maaşlarına yönelik son gelişmeleri ve çeşitli güncel konuları ele aldığı bir açıklama yaptı. Elitaş, emekli maaşlarına yapılacak artışın detayları hakkında önemli bilgiler verdi.

Elitaş, emekli maaşlarının 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde artırıldığını belirtti. Bu artışın ilk maaş ödemesine nasıl yansıyacağıyla ilgili olarak, emeklilerin Ağustos ayında 12 bin 500 lira yerine 17 bin 500 lira alacaklarını duyurdu. Elitaş, Temmuz ayında maaş farklarının ödenmesinin ise biraz zaman alabileceğini, ancak bu artışın emekliler için büyük bir iyileşme sağlayacağını vurguladı.

Belediyelerin borçları hakkında da bilgi veren Elitaş, SGK'dan alınan bilgilere göre belediyelerin toplamda yaklaşık 100 milyar lira civarında borcu olduğunu açıkladı. Bu borçların yapılandırıldığını ve belediyelere 5 yıl, bazı durumlarda ise 10 yıl süre verildiğini belirtti. Belediyelerin bu süre zarfında borçlarını ödememesi durumunda, tahsilat işlemlerinin haciz ve icra yoluyla yapılacağını ifade etti. Elitaş, belediyelerin gelirlerinin doğru bir şekilde yönetilmesi gerektiğini ve bu konuda herhangi bir ayrım yapılmadan tüm borçların tahsil edileceğini vurguladı.

emekli maaşı

Elitaş, sokak hayvanları ile ilgili belediyelerin görevlerini yerine getirmediğini belirterek, bunun sonucunda başıboş hayvanların arttığını ifade etti. Belediyelere bu konuda daha etkin bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca, ötanazi yasa teklifi hakkında da bilgi verdi; bu teklifin komisyonlardan geçtiğini ve muhalefetin şerhlerini vereceğini belirtti.

Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel ile görüşme talebini de gündeme getirdi. Erdoğan’ın, CHP ile normalleşme sürecinin devam etmesini istediğini ve 29 Ekim’de Özel ile protokol amaçlı bir görüşme yapabileceğini belirtti. Özel’in siyasi söylemlerinin dikkatli olması gerektiğini ve eleştirilerin hakaret boyutuna ulaşmaması gerektiğini ekledi.

AK Parti'nin güncel politikaları ve ekonomik düzenlemeleri hakkında yapılan bu açıklamalar, emeklilerin ve belediyelerin mali durumlarına dair önemli bilgiler sunarken, siyasi gelişmelere de ışık tutuyor.

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