Hükümetten Enflasyon Raporu: Temmuzda Düşüş Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı enflasyon verilerini detaylandırarak, hükümetin ekonomi programının başarısına dikkat çekti. Bolat, dış ticaret açığındaki gerilemenin büyüme kompozisyonunda iyileşme sağladığını ve dezenflasyon sürecinin fiyat istikrarında olumlu gelişmelere yol açtığını ifade etti.

Temmuz Ayı Enflasyon Rakamları

Ömer Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yıllık enflasyonun geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %61,78, aylık enflasyonun ise %3,23 olarak gerçekleştiğini vurguladı. Böylelikle, Haziran 2024’te %71,6 olan yıllık enflasyon Temmuz ayında 9,8 puan gerileyerek dikkat çekici bir düşüş gösterdi.

Aylık Enflasyon ve Çekirdek Enflasyon

Bolat, aylık artışın geçici faktörlerden kaynaklandığını, enflasyondaki düşüşün ilerleyen süreçte belirginleşeceğini belirtti. Ayrıca, çekirdek enflasyon veri setinin aylık bazda %2,45 artış gösterdiğini, ancak yıllık olarak %60,2 seviyesine gerilediğini ifade etti.

Gelecek Beklentileri

Bakan Bolat, enflasyondaki yavaşlamanın ana eğilimlerde belirginlikle sürdüğüne dikkat çekerek, hükümetin kararlı duruşuyla birlikte, önümüzdeki aylarda enflasyon düşüşünün devam etmesini beklediklerini söyledi. Ayrıca, vatandaşların refah seviyesinin ve satın alma gücünün artması için yürütülecek çalışmaların hız kesmeden süreceğini vurguladı.