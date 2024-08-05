Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hükümetten Enflasyon Raporu: Temmuzda Düşüş Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz enflasyon rakamlarını değerlendirerek düşüş sürecinin devam edeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:06
Hükümetten Enflasyon Raporu: Temmuzda Düşüş Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı enflasyon verilerini detaylandırarak, hükümetin ekonomi programının başarısına dikkat çekti. Bolat, dış ticaret açığındaki gerilemenin büyüme kompozisyonunda iyileşme sağladığını ve dezenflasyon sürecinin fiyat istikrarında olumlu gelişmelere yol açtığını ifade etti.

Temmuz Ayı Enflasyon Rakamları

Ömer Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yıllık enflasyonun geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %61,78, aylık enflasyonun ise %3,23 olarak gerçekleştiğini vurguladı. Böylelikle, Haziran 2024’te %71,6 olan yıllık enflasyon Temmuz ayında 9,8 puan gerileyerek dikkat çekici bir düşüş gösterdi.

Aylık Enflasyon ve Çekirdek Enflasyon

Bolat, aylık artışın geçici faktörlerden kaynaklandığını, enflasyondaki düşüşün ilerleyen süreçte belirginleşeceğini belirtti. Ayrıca, çekirdek enflasyon veri setinin aylık bazda %2,45 artış gösterdiğini, ancak yıllık olarak %60,2 seviyesine gerilediğini ifade etti.

Gelecek Beklentileri

Bakan Bolat, enflasyondaki yavaşlamanın ana eğilimlerde belirginlikle sürdüğüne dikkat çekerek, hükümetin kararlı duruşuyla birlikte, önümüzdeki aylarda enflasyon düşüşünün devam etmesini beklediklerini söyledi. Ayrıca, vatandaşların refah seviyesinin ve satın alma gücünün artması için yürütülecek çalışmaların hız kesmeden süreceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!