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Hulusi Akar: "Hep birlikte terörsüz, güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri'de terörsüz bir Türkiye için birliktelik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 18:06
Hulusi Akar: "Hep birlikte terörsüz, güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz"

Hulusi Akar'dan Kayseri'de Güçlü Türkiye Vurgusu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen "Kayseri'nin Tarımsal Üretimine Yönelik Bilgi Paylaşımı ve İstişare Toplantısı"nda konuştu. Akar, Türkiye'nin yeniden inşası için güçlü bir birliktelik çağrısında bulunarak, "Hep birlikte terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

Kayseri'nin Tarım ve Hayvancılık Alanındaki İ novasyonları

Akar, Kayseri'nin sanayi, ticaret, turizm ve tarım açısından önemli bir şehir olduğunu belirtti. Tarım ve hayvancılıkta ilerlemenin büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden Akar, gençlerin bu alanlarda eğitilmesine vurgu yaptı.

Kayseri'nin Başarısı: Balıkçılık

Akar, denizi olmayan Kayseri'nin balıkçılık alanında önemli başarılar elde ettiğini söyleyerek, bu alandaki potansiyeli vurguladı.

Zirai Don Olayı ve Devletin Desteği

Geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don olayının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve bakanlık personelinin gayretli çalışmalarını hatırlatan Akar, devletin bu tür zor zamanlarda çiftçilere destek sağladığını kaydetti.

Güvenli ve Refah İçinde Bir Türkiye

Akar, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü geçmişine atıfta bulunarak, savunma ve güvenliğin önemine değindi. Cumhurbaşkanı ile birlikte terörsüz bir Türkiye için çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Akar, "Amacımız, herkesin güven içinde yaşaması ve 86 milyonun refah içinde olmasını sağlamak" dedi.

Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan gibi birçok önemli isim katıldı. Akar, daha sonra Kayseri Ziraat Odasını ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri İl...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen "Kayseri'nin Tarımsal Üretimine Yönelik Bilgi Paylaşımı ve İstişare Toplantısı"na katıldı. Akar, programda konuşma yaptı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri İl...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen "Kayseri'nin Tarımsal Üretimine Yönelik Bilgi Paylaşımı ve İstişare Toplantısı"na katıldı. Akar, programda konuşma yaptı.

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