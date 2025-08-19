DOLAR
40,89 0%
EURO
47,7 0,11%
ALTIN
4.361,85 0,42%
BITCOIN
4.631.580,19 2,58%

İber Yarımadası yangınları: İspanya'da 23 yılın en yüksek orman yangını emisyonu

İber Yarımadası'ndaki yangınlar İspanya'da 2003'ten beri en yüksek orman yangını emisyonlarına yol açtı; duman Avrupa'ya yayıldı, PM2,5 seviyeleri yükseldi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 18:11
İber Yarımadası yangınları: İspanya'da 23 yılın en yüksek orman yangını emisyonu

İber Yarımadası yangınları İspanya'da 23 yılın zirvesine taşıdı

İber Yarımadası'nda çıkan büyük orman yangınları, İspanya'da bu yılın orman yangını kaynaklı karbon emisyonlarını 2003'ten beri en yüksek seviyeye taşıdı. Olay, hem bölgesel hava kalitesini olumsuz etkiledi hem de dumanın Avrupa'nın geniş bir coğrafyasına yayılmasına yol açtı.

CAMS analizi

Avrupa Birliği'nin uydu izleme sistemi Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS), İspanya ve Portekiz'deki emisyon artışına ilişkin bir analiz yayımladı. Analize göre, ay başında bazı aktif yangınlar olmasına karşın İspanya'nın kümülatif orman yangını karbon emisyonları mevsimsel ortalamaların altındaydı; ancak kısa sürede birçok bölgede ortaya çıkan 'eşi görülmemiş yangınlar' ülkenin bu yılki toplam emisyonlarını son 23 yılın en yüksek seviyesine çıkardı (2003 referanslı).

Hava kalitesi ve PM2,5

Portekiz'de de etkili olan yangınlardan kaynaklanan duman, yüzeydeki ince partikül madde (PM2,5) seviyelerinde belirgin artışlara neden oldu. CAMS verileri, PM2,5 konsantrasyonunun normalin oldukça üzerine çıktığını gösteriyor ve bunun hem İber Yarımadası genelinde hem de Fransa'nın bazı bölgelerinde hava kalitesini ciddi şekilde bozduğu belirtildi.

Uluslararası etkiler

İber Yarımadası'ndan yayılan duman, Fransa, Birleşik Krallık ve İskandinavya'ya kadar ulaştı. Bu duman sahası, Kanada'daki orman yangınlarının neden olduğu ve Atlas Okyanusu'nu geçen dumanla birleştiği rapor edildi.

Fransa'daki yangın riski

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle yangın riski 'çok yüksek' olarak değerlendirildi. 4 Ağustos'ta Aude bölgesinde çıkan orman yangını ise son 50 yıldır Fransa'nın Akdeniz kıyı şeridinde görülen en kötü yangın olarak kayda geçti.

Uzman değerlendirmesi

Mark Parrington, CAMS'ta görevli kıdemli bilim insanı olarak yaptığı değerlendirmede, İspanya ve Portekiz'deki yangınların neden olduğu emisyonları 'olağanüstü düzeyde' olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: 'Atmosfere salınan büyük miktarda duman ve özellikle PM2,5 hem yerel hem de İber Yarımadası genelinde ve Fransa'nın bazı bölgelerinde hava kalitesinin ciddi şekilde bozulmasına yol açtı.'

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus Üniversitesi ile Akkuyu NGS arasında işbirliği görüşmesi
2
Türk Girişimciler Londra'da 1 Milyon Dolar Yatırım Aldı
3
TBMM KİT Komisyonu'nda TÜNAŞ'ın 2022 Hesapları İncelendi
4
Acil para arayanlara Halkbank 10.000 TL veriyor! Belgesiz şartsız trink ödeme
5
Avrupa borsaları yükselişle kapandı — Stoxx Europe 600 %0,69 arttı
6
BIST 100 Gün Sonu: Endeks 10.962,02'den Kapandı
7
Özelleştirme İhalesinde İzmir-Aydın Taşınmazlarına 2 milyar 852 milyon 200 bin lira Teklif

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı