İber Yarımadası yangınları: İspanya'da 23 yılın en yüksek orman yangını emisyonu

İber Yarımadası yangınları İspanya'da 23 yılın zirvesine taşıdı

İber Yarımadası'nda çıkan büyük orman yangınları, İspanya'da bu yılın orman yangını kaynaklı karbon emisyonlarını 2003'ten beri en yüksek seviyeye taşıdı. Olay, hem bölgesel hava kalitesini olumsuz etkiledi hem de dumanın Avrupa'nın geniş bir coğrafyasına yayılmasına yol açtı.

CAMS analizi

Avrupa Birliği'nin uydu izleme sistemi Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS), İspanya ve Portekiz'deki emisyon artışına ilişkin bir analiz yayımladı. Analize göre, ay başında bazı aktif yangınlar olmasına karşın İspanya'nın kümülatif orman yangını karbon emisyonları mevsimsel ortalamaların altındaydı; ancak kısa sürede birçok bölgede ortaya çıkan 'eşi görülmemiş yangınlar' ülkenin bu yılki toplam emisyonlarını son 23 yılın en yüksek seviyesine çıkardı (2003 referanslı).

Hava kalitesi ve PM2,5

Portekiz'de de etkili olan yangınlardan kaynaklanan duman, yüzeydeki ince partikül madde (PM2,5) seviyelerinde belirgin artışlara neden oldu. CAMS verileri, PM2,5 konsantrasyonunun normalin oldukça üzerine çıktığını gösteriyor ve bunun hem İber Yarımadası genelinde hem de Fransa'nın bazı bölgelerinde hava kalitesini ciddi şekilde bozduğu belirtildi.

Uluslararası etkiler

İber Yarımadası'ndan yayılan duman, Fransa, Birleşik Krallık ve İskandinavya'ya kadar ulaştı. Bu duman sahası, Kanada'daki orman yangınlarının neden olduğu ve Atlas Okyanusu'nu geçen dumanla birleştiği rapor edildi.

Fransa'daki yangın riski

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle yangın riski 'çok yüksek' olarak değerlendirildi. 4 Ağustos'ta Aude bölgesinde çıkan orman yangını ise son 50 yıldır Fransa'nın Akdeniz kıyı şeridinde görülen en kötü yangın olarak kayda geçti.

Uzman değerlendirmesi

Mark Parrington, CAMS'ta görevli kıdemli bilim insanı olarak yaptığı değerlendirmede, İspanya ve Portekiz'deki yangınların neden olduğu emisyonları 'olağanüstü düzeyde' olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: 'Atmosfere salınan büyük miktarda duman ve özellikle PM2,5 hem yerel hem de İber Yarımadası genelinde ve Fransa'nın bazı bölgelerinde hava kalitesinin ciddi şekilde bozulmasına yol açtı.'