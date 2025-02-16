İbrahim Erden, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) başkanlığına İbrahim Erden yeniden seçildi. Dernekten yapılan açıklamada, TÜREB'in 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın toplantı salonunda gerçekleştirildiği belirtildi.

2024-2026 Hedefleri Ele Alındı

Toplantı kapsamında, 2024 yılı değerlendirmeleri ile birlikte derneğin 2025 ve 2026 hedefleri masaya yatırıldı. Yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yedek üyeler de belirlendi.

Enerji Bakanı'nın Değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, bakanlık olarak sektör geneline hitap eden çözümler geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Rüzgar enerjisi konusunda önemli bir deneyime sahibiz ve 2035 vizyonu çerçevesinde yaklaşık 13 bin megavat olan kurulu rüzgar gücümüzü, deniz üstü projeleriyle birlikte 40 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

TÜREB'in Üye Sayısındaki Artış

TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden, ilk kez 2022 yılında göreve geldiğini anımsatarak, "Rüzgar enerji sektörüne katkı sunmak için var gücümüzle gayret ettik. Üye sayımız üç yıl önce 110 kurumsal iken şu an 220'ye ulaştı. Bireysel üyemiz ise 600'e yaklaştı" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Etkinlik ve Hedefler

Türkiye'nin rüzgar potansiyelini yurtdışında tanıtmak için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Erden, "348 santral, 147 yatırımcı ve 4 bin 570 rüzgar türbini takip edilerek TÜREB istatistik raporları yayınlandı. Ayrıca 80'in üzerinde firma temsilcisi ile Balıkesir'de Servis, Bakım ve Mühendislik Çalıştayı düzenlendi" dedi. Erden, ayrıca Türkiye'nin WindEurope 2028 etkinliğine ev sahipliği yapmak için adaylıklarını açıkladıklarını belirterek, uluslararası arenada rüzgar enerjisi sektöründeki güçlü konumlarını sergileme fırsatını vurguladı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) başkanı yeniden İbrahim Erden oldu. Erden, açıklamalarda bulundu.