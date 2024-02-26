İddia ediyoruz daha ucuzu yok! Fiat'ın en sevilen modeli 305 bin TL'ye peynir ekmek gibi satılacak

Türkiye'de sıfır otomobil sahibi olmanın yüksek maliyetleri düşündürdüğü bir döneme gelinirken Fiat ÖTV muafiyetleriyle fiyat listesi yayınlandı. Otomobil piyasalarında fiyatlar genel olarak yüksek seyrederken araç almak isteyenlere uygun fiyatlı seçenekler değerlendirilmeye başlandı.



Otomobil piyasalarında fiyatlar genel olarak yüksek seyrederken araç almak isteyenler uygun fiyatlı seçeneklerde değerlendirmeler yapılıyor. ÖTV muafiyetli fiyat listesi ile Fiat Egea Sedan, 304.400 TL peşinat ile satışa sunuldu. ÖTV muafiyeti sıfır kilometre araç almak isteyenler için önemli avantajlar sunulurken Türkiye'de otomobiller farklı ÖTV dilimlerinde farklı oranlarda vergiye tabi tutulur. Yüzde 90 ve üzerinde olması gerekirken engelli olduğu belgeleyen kişiler ÖTV muafiyeti ile sıfır araçlarda alınıyor.



FİAT EGEA SEDAN AVANTAJLARI

Fiat Egea Sedan'ın 2024 modeli Urban donanımıyla beraber 874.900 TL'den satışa çıkarılacağı belirtildi. ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek avantajlarla beraber 304.400 TL peşinat sağlanarak Fiat ayrıca 200 bin TL'ye kadar kredi desteği veriliyor. Fiat Egea 304.400 TL peşin paraya satın almak mümkün olarak görüldü.

