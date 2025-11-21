İdil'de 107 bin 850 kilogram Kırmızı Mercimek Tohumu Dağıtıldı

İdil'de büyük tohum dağıtımı: 107 bin 850 kilogram kırmızı mercimek

Proje, üretimi ve çiftçi gelirini artırmayı hedefliyor

Şırnak'ın İdil ilçesinde, tarımsal üretimi artırmayı ve çiftçilerin gelir yapısını güçlendirmeyi amaçlayan "Kırmızı Mercimek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere toplam 107 bin 850 kilogram kırmızı mercimek tohumu teslim edildi.

Tohum dağıtım törenine Şırnak Valisi Birol Ekici, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, kurum temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Törende konuşan Vali Ekici, projenin bölge tarımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Vali Ekici, dağıtılan tohumlarla sınırlı kalmayacaklarını belirterek, üreticilerin talebi üzerine ilave 54 bin 250 kilogram kırmızı mercimek tohumunun daha onaylandığını ve çok kısa sürede çiftçilere ulaştırılacağını söyledi.

Proje yetkilileri, tohum desteğinin bölgedeki mercimek üretimini artırarak kırsal ekonomiye katkı sağlayacağını ve çiftçilerin gelirlerini güçlendireceğini vurguladı.

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİ ARTIRMAYI VE ÇİFTÇİNİN GELİR YAPISINI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLEYEN “KIRMIZI MERCİMEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ” KAPSAMINDA ÜRETİCİLERE TOPLAM 107 BİN 850 KİLOGRAM KIRMIZI MERCİMEK TOHUMU TESLİM EDİLDİ.