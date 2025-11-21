İdil'de 107 bin 850 kilogram Kırmızı Mercimek Tohumu Dağıtıldı

Şırnak'ın İdil ilçesinde 'Kırmızı Mercimek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında çiftçilere 107 bin 850 kg tohumu teslim edildi; ilave 54 bin 250 kg onaylandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:26
Proje, üretimi ve çiftçi gelirini artırmayı hedefliyor

Şırnak'ın İdil ilçesinde, tarımsal üretimi artırmayı ve çiftçilerin gelir yapısını güçlendirmeyi amaçlayan "Kırmızı Mercimek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere toplam 107 bin 850 kilogram kırmızı mercimek tohumu teslim edildi.

Tohum dağıtım törenine Şırnak Valisi Birol Ekici, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, kurum temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Törende konuşan Vali Ekici, projenin bölge tarımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Vali Ekici, dağıtılan tohumlarla sınırlı kalmayacaklarını belirterek, üreticilerin talebi üzerine ilave 54 bin 250 kilogram kırmızı mercimek tohumunun daha onaylandığını ve çok kısa sürede çiftçilere ulaştırılacağını söyledi.

Proje yetkilileri, tohum desteğinin bölgedeki mercimek üretimini artırarak kırsal ekonomiye katkı sağlayacağını ve çiftçilerin gelirlerini güçlendireceğini vurguladı.

