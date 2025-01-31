IEA Başkanı Fatih Birol, İtalya'nın Prestijli Liyakat Nişanı ile Ödüllendirildi

IEA Başkanı Birol, İtalya'nın Liyakat Nişanı ile Onurlandırıldı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel enerji sektöründeki liderliği dolayısıyla İtalya tarafından ülkenin en yüksek sivil nişanı olan Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

IEA'dan yapılan resmi açıklamaya göre, Birol'a bu değerli ödül, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakanı Giorgia Meloni adına, İtalya'nın OECD nezdindeki Daimi Büyükelçisi Luca Sabbatucci tarafından takdim edildi.

Küresel Enerjinin Geleceği İçin Önemli Katkılar

Küresel enerji sektöründeki sorunların ele alınmasında yaptığı katkılardan ötürü Liyakat Nişanı ile taçlandırılan Fatih Birol için İtalyan Büyükelçiliğinde özel bir tören düzenlendi.

Sabbatucci, törende gerçekleştirdiği konuşmada, Birol yönetimindeki IEA'nın küresel enerji diyaloğuna olan katkılarını vurgulayarak, Birol'un uluslararası güvenilirliği ve stratejik vizyonunun önemine dikkat çekti.

Teşekkür ve Vizyon

Fatih Birol da ödül töreninde Cumhurbaşkanı Mattarella ve Başbakan Meloni'ye, dünyanın iyileştirilmesi ve daha parlak bir enerji geleceğine ulaşma çabalarındaki liderlikleri için teşekkür etti.

İtalya'nın Liyakat Nişanı'nın daha önceki prestijli sahipleri arasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Rashid, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço gibi dünya çapında tanınmış isimler yer alıyor.