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IFA 2024: Berlin'de Tüketici Elektroniği Fuarı Başlıyor

Sürdürülebilirlik ve yapay zekanın ön planda olduğu IFA 2024, Berlin'de 10 Eylül'e kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 18:22
IFA 2024: Berlin'de Tüketici Elektroniği Fuarı Başlıyor

Berlin'de IFA 2024 Başlıyor

Almanya'nın başkenti Berlin, her yıl düzenlenen Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2024'e ev sahipliği yapacak. Fuar, 10 Eylül'e kadar ziyaretçilere kapılarını açacak.

Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik Temaları

Bu yıl fuarın odak noktasısürdürülebilirlik ve yapay zeka olacak. 1800’den fazla firmanın katılacağı etkinlikte, 45'ten fazla ülkeden gelen firmaların yeni teknoloji ürünleri sergilenecek. Ziyaretçi sayısının 180 bini aşması bekleniyor.

Öne Çıkan Konular

IFA 2024'te, bağlanabilirlik, dijital sağlık ve içerik oluşturma gibi konular da dikkat çekecek. Güney Kore, bu yılki fuarın partner ülkesi olarak yer alacak.

Etkinlikler ve Katılımcılar

Fuarda ayrıca ünlü sanatçı Bryan Adams gibi isimlerin katılacağı etkinliklerle ziyaretçilerin ilgisi çekilmeye çalışılacak. Katılımcılar, ev elektroniği ve beyaz eşya sektöründeki yapay destekli eğilimleri inceleme fırsatı bulacak.

Asyalı ve Türk Katılımcılar

Bu yıl fuarda başta Çin ve Güney Kore olmak üzere Asyalı şirketlerin ağırlığı hissedilirken, Türkiye de etkinlikte yer alacak. Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET), 400 metrekarelik alanda yaklaşık 25 firma ile milli katılım sağlamanın yanı sıra, Vestel, Arzum ve Kumtel gibi firmalar da kendi imkanlarıyla fuarda yer alacak.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, fuarın ilk gününde Türk şirketlerinin stantlarını ziyaret ederek destek verecek.

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