İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Yılın Kareleri Oylamasında

İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Önemli Bir Oylamaya Katıldı

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasında yer aldı. Bu etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da medya dünyasında büyük ilgi topladı.

Oylama Süreci ve Katılımcılar

Oylamaya katılan isimler arasında, sektörün önde gelen temsilcileri ve sanatçılar yer alıyor. Erdem, İstanbul Finans Merkezi'nin önemine vurgu yaparak, medya ve sanatın bir araya gelmesinin, toplumun kültürel zenginliğini artırdığını dile getirdi.

Oylama sonuçları, basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak ve bu özel etkinlik, yıl boyunca önemli anların anımsanmasını sağlayacak.

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.