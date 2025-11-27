IGC: Küresel Tahıl Üretiminde 105 Milyon Tonluk Rekor Artış Bekleniyor

IGC, Temmuz 2025 / Haziran 2026 döneminde küresel tahıl üretiminin 105 milyon ton artışla 2 milyar 430 milyon tona ulaşacağını, arzın 3 milyar tonu aşacağını öngörüyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:29
IGC: Küresel Tahıl Üretiminde 105 Milyon Tonluk Rekor Artış Bekleniyor

IGC: Küresel Tahıl Üretiminde 105 Milyon Tonluk Rekor Artış Bekleniyor

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) son raporunda, Temmuz 2025 / Haziran 2026 dönemine ilişkin dünya hububat üretimi tahminlerini açıkladı. Kurum, hasatların beklenenden iyi gitmesiyle küresel üretimde tarihi bir sıçrama bekliyor.

Rakamlar ve Beklentiler

IGC'ye göre dünya tahıl üretimi, geçen sezona göre 105 milyon ton artarak 2 milyar 430 milyon ton seviyesine ulaşacak. Geçen sezon üretim 2 milyar 325 milyon ton olarak kaydedilmişti.

Küresel tüketimin 53 milyon ton artışla 2 milyar 400 milyon ton olması bekleniyor. Toplam üretim tahmininin, ekim ayındaki rapora göre 5 milyon ton yükselmesine buğday, mısır ve arpadaki artışlar katkı sağladı.

Ağustos ayından bu yana ardı ardına gelen yukarı yönlü revizelerle birlikte, IGC dünya hububat üretiminde son 10 yılın en keskin artış beklentisini koruyor. Tahıl üretiminde %4,3 artışla tüm zamanların rekoru bekleniyor.

Stoklar ve Ticaret

Geçen yıldan gelen stokların etkisiyle küresel arzın ilk kez 3 milyar tonu aşarak 3 milyar 49 milyon ton olması öngörülüyor. Küresel stoklar 30 milyon ton yükselerek 619 milyon tona çıkacak, ancak bu rakamın 2022/2023 dönemindeki 623 milyon ton'un gerisinde kalması bekleniyor.

Dünya tahıl ticaretinin 2025/2026 sezonunda 19 milyon ton artışla 442 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor.

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ (IGC), KÜRESEL TAHIL ÜRETİMİNİN GEÇEN SEZONA GÖRE 105 MİLYON TONLUK...

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ (IGC), KÜRESEL TAHIL ÜRETİMİNİN GEÇEN SEZONA GÖRE 105 MİLYON TONLUK REKOR ARTIŞLA 2 MİLYAR 430 MİLYON TONA ÇIKACAĞINI ÖNGÖRÜYOR.

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ (IGC), KÜRESEL TAHIL ÜRETİMİNİN GEÇEN SEZONA GÖRE 105 MİLYON TONLUK...

İLGİLİ HABERLER

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ETSO Kasım 2025 Meclis Toplantısı'nda Yoğun Gündem
2
Mekap’e OSB Yıldızları Ödülü: 2024’te İstihdamı %55 Arttı
3
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar 42,4430 TL, Euro 49,3980 TL
4
IGC: Küresel Tahıl Üretiminde 105 Milyon Tonluk Rekor Artış Bekleniyor
5
Vodafone Türkiye 5G'ye Dünden Hazır: Mali Sonuçlar ve E-Atık Hedefi
6
42 Türkiye: Bilişim Vadisi'nde Yeni Nesil Yazılımcılar Yetişiyor
7
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 3 Bin 18 Lira

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü