IGC: Küresel Tahıl Üretiminde 105 Milyon Tonluk Rekor Artış Bekleniyor

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) son raporunda, Temmuz 2025 / Haziran 2026 dönemine ilişkin dünya hububat üretimi tahminlerini açıkladı. Kurum, hasatların beklenenden iyi gitmesiyle küresel üretimde tarihi bir sıçrama bekliyor.

Rakamlar ve Beklentiler

IGC'ye göre dünya tahıl üretimi, geçen sezona göre 105 milyon ton artarak 2 milyar 430 milyon ton seviyesine ulaşacak. Geçen sezon üretim 2 milyar 325 milyon ton olarak kaydedilmişti.

Küresel tüketimin 53 milyon ton artışla 2 milyar 400 milyon ton olması bekleniyor. Toplam üretim tahmininin, ekim ayındaki rapora göre 5 milyon ton yükselmesine buğday, mısır ve arpadaki artışlar katkı sağladı.

Ağustos ayından bu yana ardı ardına gelen yukarı yönlü revizelerle birlikte, IGC dünya hububat üretiminde son 10 yılın en keskin artış beklentisini koruyor. Tahıl üretiminde %4,3 artışla tüm zamanların rekoru bekleniyor.

Stoklar ve Ticaret

Geçen yıldan gelen stokların etkisiyle küresel arzın ilk kez 3 milyar tonu aşarak 3 milyar 49 milyon ton olması öngörülüyor. Küresel stoklar 30 milyon ton yükselerek 619 milyon tona çıkacak, ancak bu rakamın 2022/2023 dönemindeki 623 milyon ton'un gerisinde kalması bekleniyor.

Dünya tahıl ticaretinin 2025/2026 sezonunda 19 milyon ton artışla 442 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor.

ULUSLARARASI HUBUBAT KONSEYİ (IGC), KÜRESEL TAHIL ÜRETİMİNİN GEÇEN SEZONA GÖRE 105 MİLYON TONLUK REKOR ARTIŞLA 2 MİLYAR 430 MİLYON TONA ÇIKACAĞINI ÖNGÖRÜYOR.