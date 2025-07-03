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Iğdır'da Hububat Üretimi Lisanslı Depoculuk İle Güçleniyor

Iğdır'da açılan 54 bin ton kapasiteye sahip lisanslı depolama tesisi, hububat üreticilerine büyük kolaylık sağladı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 12:28
Iğdır'da Hububat Üretimi Lisanslı Depoculuk İle Güçleniyor

Iğdır, sebze ve meyve üretiminin yanı sıra hububat üretimiyle de dikkat çekiyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin tarımda önemli merkezlerinden biri olarak bilinen Iğdır'da, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde 54 bin tonluk lisanslı depolama tesisi kuruldu. Bu tesis, bölgedeki çiftçilere büyük avantajlar sunmaya başladı.

Geçmişte ürünlerini satmakta zorluk çeken ve tüccarların düşük fiyatlarına mahkum kalan Iğdır'daki çiftçiler, yeni tesisle birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) belirlediği fiyatlarla zahmetsizce ürünlerini satma imkanı buluyor. Hasat ettikleri hububatları silolara teslim eden çiftçiler, ilk ürünlerini başarılı bir şekilde pazarlamaya başladı.

Doğu Anadolu'nun En Büyük Deposu

Şirketin Iğdır Koordinatörü Eray Coşar, bu tesisin Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük lisanslı deposu olduğunu vurguladı. Coşar, buğday, arpa ve mısır ürünlerini depoladıklarını ifade ederek, "Iğdır tarımının yaklaşık tamamını burada muhafaza edebiliyoruz. Açıldıktan sonra Iğdırlı üreticimizin, çiftçimizin adeta yüzü güldü," dedi.

Çiftçiler Zor Günlerden Kurtuluyor

Coşar, sıklıkla düşük fiyatlarla ürünlerini aracılara satmak zorunda kalan çiftçilerin şimdi devlet tarafından açıklanan fiyatların üzerinde ürünlerini satma şansı yakaladıklarını belirtti. Böylece İğdır'da çiftçilerin yaşadığı sıkıntılar minimuma indirildi.

Çiftçilerden Arman Koç ise, "Buğdayımızı toprağa gömüyorduk. Silo yoktu ama şimdi araba gelip kapağını açıp boşaltıyor. Çok güzel bir şey, Allah sebep olanlardan razı olsun," diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Diğer bir üretici Hüseyincan Sever, "Eskiden çok zor oluyordu, fiyat düşüktü, tüccarlarla sıkıntıya kalıyorduk, şimdi rahatız. Devletimizden Allah razı olsun, bu güzel imkanı bize sundu," ifadelerini kullandı.

Iğdır’da yeni kurulan ve alımlara başlayan depolama tesisi, kentin hububat üretimine güç...

Iğdır’da yeni kurulan ve alımlara başlayan depolama tesisi, kentin hububat üretimine güç katacak.

Iğdır’da yeni kurulan ve alımlara başlayan depolama tesisi, kentin hububat üretimine güç...

Iğdır’da yeni kurulan ve alımlara başlayan depolama tesisi, kentin hububat üretimine güç katacak.

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