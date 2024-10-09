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Iğdır'da Lisanslı Depoculuk Açılışı Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Iğdır'da açılışını gerçekleştirdiği lisanslı depoculuk ile tarımsal üretimde önemli adımlar attıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 18:50
Iğdır'da Lisanslı Depoculuk Açılışı Yapıldı

Iğdır'da Lisanslı Depoculuk Açılışı Töreni

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'da düzenlenen lisanslı depoculuk açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, Türkiye genelinde toplamda 223 lisanslı depoculuk şirketinin 306 noktada faaliyet gösterdiğini ve bu depoların toplam kapasitesinin 12 milyon ton olduğunu belirtti.

Lisanslı Depoculuk ve Tarımsal Üretim

Iğdır Valiliği'ni ziyaret eden Yumaklı, burada kanaat önderleri ile bir araya geldikten sonra Kaan Lisanslı Depoculuk açılışına katıldı. Açılışta konuşan Yumaklı, Iğdır'ın tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı ve 50 bin ton kapasiteli bu lisanslı deponun tarım sektörüne katkı sağlayacağını ifade etti.

Tarımın Stratejik Önemi

Bakan Yumaklı, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekerek, "Bir ülkenin kendi kendine yeterli olması için, öncelikle tarımsal üretimde yeterli olması gerekiyor. Bu amaca ulaşmak için çalışıyoruz" dedi. Son 22 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye'nin tarımsal üretimde dünya çapında sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Üretim ve Depolama

Yumaklı, tarımsal üretimin yanı sıra, üretilen ürünlerin depolanması ve muhafazasının da kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Yapılan araştırmaların gıda israfına dikkat çektiğini söyleyen Yumaklı, "Hasattan son tüketiciye ulaşıncaya kadar gıdaların üçte biri israf oluyor. Bu oran oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

Lisanslı Depoculukta Son Gelişmeler

2005 yılında Lisanslı Depoculuk Kanunu ile başlayan süreçte, Tarım ve Orman Bakanlığı, lisanslı depoculuğun geliştirilmesine yönelik önemli destek ve teşvikler sağlıyor. 2025-2027 yıllarında yapılacak desteklemelerle, depo kira ücretlerinin önemli bir kısmının desteklenmesinin planlandığını duyurdu.

Açılış Töreni

Konuşmaların ardından, Bakan Yumaklı, Iğdır Valisi Ercan Turan ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, birlikte kurdele keserek lisanslı depoculuğun açılışını gerçekleştirdi.

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