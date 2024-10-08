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İhracatçılara Finansmana Erişim Kolaylığı Müjdesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 21:48
İhracatçılara Finansmana Erişim Kolaylığı Müjdesi

İhracatçıların Finansmana Erişim Kolaylaşacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılara finansmana erişimde kolaylık sağlama amacında olduklarını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın reeskont kredileri üzerindeki limit artışını vurguladı.

Koordinasyon İçinde Çalışmalar Devam Ediyor

Bolat, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında güçlü bir iş birliği yürütüldüğünü belirtti. "İhracatçılarımızın finansmana kolay ulaşmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız" dedi.

Reeskont Kredileri Artıyor

Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limiti geçen yıl temmuz ayında 1,5 milyar liraya, Eylül 2023’te ise 3 milyar liraya yükseltilmişti. Bugün itibarıyla bu limitin 4 milyar liraya çıkarıldığını ifade etti.

İhracatta Hedef Yükseliyor

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tüm ilgili kurum ve kuruluşlara ihracatçılar adına teşekkür ederek, "Amacımız Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda İhracat Yüzyılı haline getirip halkımızın refah seviyesini artırmaktır" şeklinde konuştu.

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