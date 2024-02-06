İki markette iki farklı tuvalet kağıdı 159 TL’ye kadar düştü! Uygun fiyata büyük boy tuvalet kağıtları kapış kapış gidiyor

Uygun fiyata tuvalet kağıdı satın alıp stoklamak isteyenlere müjde duyuruldu. Bizim market ve A101 market zincirleri iki farklı marka tuvalet kağıdının 40’lısını 159,90 TL’ye satışa çıkardı. Birinde bulamazsanız diğerinde kesin indirimli tuvalet kağıdını bulabileceksiniz. İşte indirimli tuvalet kağıdı satın almak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar…

İki markette iki farklı tuvalet kağıdı 159 TL’ye kadar düştü! Uygun fiyata büyük boy tuvalet kağıtları kapış kapış gidiyor
Yayın Tarihi:

Tuvalet kağıdı alışverişi yaparken cebini düşünenlere müjde! İki farklı market zinciri, uygun fiyatlı tuvalet kağıdı almak isteyenler için harika fırsatlar sunuyor. Hem Bizim market hem de A101 marketlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.

BİZİM MARKET FAMİLİA 40’LI TUVALET KAĞIDINI 159 TL’YE SATIYOR

Bizim marketler uygun fiyatlı tuvalet kağıdı alışverişi yapmak isteyenler için harika bir kampanya başlattı. Familia marka Natural tuvalet kağıdı 40’lı paketi normalde 199,90 TL’yken, Bizim market indirimiyle sadece 159,90 TL'ye satışta. Market tarafından sunulan indirimli fırsat 1 - 15 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

İki markette iki farklı tuvalet kağıdı 159 TL’ye kadar düştü! Uygun fiyata büyük boy tuvalet kağıtları kapış kapış gidiyor

DROP MARKA TUVALET KAĞIDININ 40’LISI 159 TL’YE SATILACAK

A101 marketleri de uygun fiyatlı tuvalet kağıdı almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Drop marka tuvalet kağıdı 40’lı paketi, 14 Şubat tarihine kadar sadece 159 TL'ye satın alınabilecek. A101 marketler tarafından sunulan bu avantajlı kampanya 8 - 14 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

 

İki markette iki farklı tuvalet kağıdı 159 TL’ye kadar düştü! Uygun fiyata büyük boy tuvalet kağıtları kapış kapış gidiyor

Öne Çıkanlar
Elektrik, telefon, su faturası adına olan dikkat! 500 TL indirimli ödeyeceksiniz Elektrik, telefon, su faturası adına olan dikkat! 500 TL indirimli ödeyeceksiniz
AFAD, KPSS 2022-2023 puanıyla memur alım ilanı açtı! Memur olmak isteyenlere büyük fırsat! AFAD, KPSS 2022-2023 puanıyla memur alım ilanı açtı! Memur olmak isteyenlere büyük fırsat!
Kamu Bankası 200 lira iade ediyor: Kampanyayı duyan akın edecek Kamu Bankası 200 lira iade ediyor: Kampanyayı duyan akın edecek
Çok Okunanlar
Milyonlarca emekliye büyük şok! Maaşlar eksik yatırıldı: Bunu kimse beklemiyordu Milyonlarca emekliye büyük şok! Maaşlar eksik yatırıldı: Bunu kimse beklemiyordu Emeklilerin gözlerini faltaşı gibi açan ek zam müjdesi! Fatih Altaylı canlı yayında duyurdu Emeklilerin gözlerini faltaşı gibi açan ek zam müjdesi! Fatih Altaylı canlı yayında duyurdu Araç sahipleri hemen başvursun! Şubat 15'e kadar süreniz kaldı Araç sahipleri hemen başvursun! Şubat 15'e kadar süreniz kaldı Haftalar değil günler kaldı! İslam Memiş duyurdu: Altında dananın kuyruğu kopacak Haftalar değil günler kaldı! İslam Memiş duyurdu: Altında dananın kuyruğu kopacak Tarım Kredi Kooperatifler’de peynir 64, büyük tabak but 56 TL’ye düşüyor! 9 Şubat’a kadar birçok ürün indirimde Tarım Kredi Kooperatifler’de peynir 64, büyük tabak but 56 TL’ye düşüyor! 9 Şubat’a kadar birçok ürün indirimde 750 TL’den başlayan fiyatlarla arazi tarla kiralamanız mümkün! Milli Emlak büyük fırsatı duyurdu 750 TL’den başlayan fiyatlarla arazi tarla kiralamanız mümkün! Milli Emlak büyük fırsatı duyurdu