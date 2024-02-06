İki markette iki farklı tuvalet kağıdı 159 TL’ye kadar düştü! Uygun fiyata büyük boy tuvalet kağıtları kapış kapış gidiyor

Tuvalet kağıdı alışverişi yaparken cebini düşünenlere müjde! İki farklı market zinciri, uygun fiyatlı tuvalet kağıdı almak isteyenler için harika fırsatlar sunuyor. Hem Bizim market hem de A101 marketlerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.

BİZİM MARKET FAMİLİA 40’LI TUVALET KAĞIDINI 159 TL’YE SATIYOR

Bizim marketler uygun fiyatlı tuvalet kağıdı alışverişi yapmak isteyenler için harika bir kampanya başlattı. Familia marka Natural tuvalet kağıdı 40’lı paketi normalde 199,90 TL’yken, Bizim market indirimiyle sadece 159,90 TL'ye satışta. Market tarafından sunulan indirimli fırsat 1 - 15 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.





DROP MARKA TUVALET KAĞIDININ 40’LISI 159 TL’YE SATILACAK

A101 marketleri de uygun fiyatlı tuvalet kağıdı almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Drop marka tuvalet kağıdı 40’lı paketi, 14 Şubat tarihine kadar sadece 159 TL'ye satın alınabilecek. A101 marketler tarafından sunulan bu avantajlı kampanya 8 - 14 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.



