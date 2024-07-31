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İklim Değişikliği: Akdeniz'deki Aşırı Sıcak Hava Dalgaları İmkansızdı

Uzmanlar, iklim değişikliği olmadan Akdeniz'deki sıcak hava dalgalarının yaşanamayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:10
İklim Değişikliği: Akdeniz'deki Aşırı Sıcak Hava Dalgaları İmkansızdı

İklim Değişikliğinin Etkisi

Akdeniz bölgesinde bu yaz görülen aşırı sıcak hava dalgalarının, bilim insanlarına göre iklim değişikliği olmadan yaşanması mümkün değil. Özellikle Temmuz aylarında sıcaklıkların 40 dereceyi aşması sonucu birçok ülke zorlu bir süreçten geçiyor.

Olayların Gelişimi

Fas'ta 21 kişinin hayatını kaybetmesi, Yunanistan ve Portekiz'de artan orman yangınları, İtalya ve İspanya'da su kısıtlamaları ve kuraklık, bu sıcak havanın yol açtığı sorunlar arasında. Özellikle Fransa'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları sırasında sporcuların ve izleyicilerin sağlığı büyük bir tehlike altında.

Bilimsel İnceleme

World Weather Attribution (WWA) tarafından gerçekleştirilen analizde, bu ay Avrupa'nın büyük bir bölümünü ve Kuzey Afrika'yı etkileyen aşırı sıcak hava dalgaları ile iklim değişikliği arasındaki ilişki incelendi. Analizi, İngiltere, ABD, İsveç ve Hollanda'daki üniversite ve meteoroloji kuruluşlarından gelen uzmanlar hazırladı.

Aşırı Sıcaklıkların Nedenleri

Analize göre, fosil yakıt kullanımı ve ormansızlaşma gibi insan kaynaklı faaliyetler olmadan, bu tür aşırı sıcaklıkların yaşanması mümkün değildir. Küresel ısınma sonucu, ortalama sıcaklık sanayi devrimi öncesine göre 1,3 derece artmış durumda.

Akdeniz Üzerindeki Etkiler

Londra Imperial College Grantham Enstitüsü'nden iklim bilimci Friederike Otto, iklim değişikliğinin olimpiyatlar üzerindeki etkilerini vurguladı. 'Eğer atmosfer fosil yakıtların emisyonlarıyla aşırı yüklenmemiş olsaydı, Paris yaklaşık 3 derece daha serin olurdu' dedi.

Mariam Zachariah, kıtanın iklim değişikliğinden en hızlı etkilenen bölgelerden biri olduğunu ifade ederek, 'İklim değişikliği artık yalnızca uzak bir tehdit değil.' şeklinde yorum yaptı.

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