İklim Değişikliği ve Ölümcül Hava Olayları

İklim Değişikliğinin Etkisi

Son 20 yılda yaşanan ölümcül hava olaylarının iklim değişikliği nedeniyle daha da şiddetlendiği tespit edildi. Araştırmalara göre, bu süreçte 570 binden fazla insan hayatını kaybetti.

En Ölümcül Hava Olayları

World Weather Attribution (WWA) araştırmacıları, Uluslararası Afet Veritabanı'nda belirtilen en ölümcül 10 hava olayına odaklandı. Analiz edilen olaylar arasında üç tropik siklon, dört sıcak hava dalgası, bir kuraklık ve iki sel yer aldı.

Buna göre, 2011'de Somali'deki şiddetli kuraklık 258 bin kişinin ölümüne yol açtı. 2008'de Myanmar'da yaşanan Nargis Siklonu ise 138 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, Rusya'daki 2010 sıcak hava dalgası ve 2015 Fransa sıcak dalgası da ölümcül olaylar arasında yer alıyor.

Ölümler ve Önlenecek Acılar

Araştırmacılar, iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen ölümlerle ilgili resmi istatistiklerin büyük oranda düşük kalabileceğine dikkat çekti. Önlenebilir ölümlerin çoğunun olduğu ve tüm ülkelerin buna karşı tedbir alması gerektiği vurgulandı.

Siyasi Liderlere Çağrı

İklim Bilimi Kıdemli Öğretim Görevlisi Friederike Otto, "İklim değişikliği, 570 binden fazla insanın ölümüne neden olan aşırı hava olaylarını daha da kötüleştirdi. Bu, fosil yakıtlara bağlı kalan liderler için bir uyarı olmalı" dedi.

Geleceğe Yatırım ve Emisyon Azaltma

Kızıl Haç Kızılay İklim Merkezi'nden Roop Singh, her ülkenin geleceğe hazırlanması gerektiğini belirterek, erken uyarı sistemlerine yatırım yapmanın, altyapıyı güncellemenin ve emisyonları azaltmanın önemine değindi. "Isınmanın her derecesinde, ülkeler hazırlıklı olsalar bile, daha fazla rekor kıran olaylar göreceğiz" şeklinde konuştu.