İlaç fiyatları cepleri yakacak! Okkalı zam geldi: Yeni fiyatları gören karalar bağlıyor

İlaçlarda euro kurunun güncellenmesi ile eczenlere şok fiyatlar geldi. Ayrıntılar haberimizde...

İlaç fiyatları cepleri yakacak! Okkalı zam geldi: Yeni fiyatları gören karalar bağlıyor
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Türkiye'de beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan Euro kuru, Cumhurbaşkanı tarafından alınan yeni bir kararla güncellenerek yüzde 25 oranında artırıldı. Bu önemli değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile duyuruldu.

Karara göre, güncel Euro değeri daha önce 14 lira olarak uygulanırken, alınan kararla birlikte bu değer 17 lira 55 kuruş seviyesine çıkarıldı. Bu artış, ilaç fiyatlamasında döviz kurlarının etkisini gösteriyor ve sektördeki döviz kuru dalgalanmalarına karşı bir önlem olarak değerlendirilebilir.

ilaç fiyatları

Ayrıca, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de Euro kurundaki artışa paralel olarak güncellendi. Buna göre, barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş olarak belirlenirken, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş olarak güncellendi.

Kararın yürürlük tarihi olarak belirlenen 25 Aralık 2023 itibariyle, ilaç fiyatlamasındaki bu değişiklik resmi olarak hayata geçecek. Bu tarihten itibaren, tüketiciler ve ilaç sektörü, güncellenen Euro kuru ve barem değerleri doğrultusunda ilaç fiyatlarında meydana gelebilecek değişikliklere hazırlıklı olmalıdır.

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