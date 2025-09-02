İlaç Sektöründe Rekabet Soruşturmasında Sözlü Savunma Toplantısı

Rekabet Kurulu, çoğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında kurumun merkez binasında yapıldı.

Soruşturmanın kapsamı ve iddialar

Küle, soruşturmanın, söz konusu teşebbüslerin rekabete hassas bilgi paylaşımında bulunup bulunmadığı, çalışan ayartmama anlaşmasına taraf olup olmadıkları ve AbbVie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (ABBVIE) hakkında hakim durumunu kötüye kullanma iddiaları çerçevesinde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi, özellikle ABBVIE ile Pfizer PFE İlaçları AŞ (PFIZER) arasında rekabete hassas bilgi paylaşımı yapıldığı iddiasına yönelik olarak; AbbVie, Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. AŞ (Abdi İbrahim), AstraZeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. (Astrazeneca), BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. (BASF), Bausch+Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Tic. AŞ (Bausch&Lomb), Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. (Bayer), Glaxosmithkline İlaçları San. ve Tic. A.Ş. (GSK), İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. (İlko), Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. (Johnson&Johnson), Liba Laboratuarları A.Ş. (Liba), Menarini Sağlık ve İlaç San. Tic. A.Ş. (MenariniI), Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic. A.Ş. (Merck), Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. (MSD), Michael Page NEM İstihdam Danışmanlığı Ltd. Şti. (Michael Page), Panasonic Elektronik Satış A.Ş. (Panasonic), PFIZER, Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş. (Sanofi), SIFI İlaç AŞ (SIFI) ve World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş. (World Medicine) hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Ayrıca, soruşturma kapsamında elde edilen belgeler doğrultusunda ilgili kanunu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş. (Adeka), Arven İlaç San. ve Tic. A.Ş. (Arven), Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş. (Berko), Bilim İlaç Sanayii ve Tic. A.Ş. (Bilim), Daiichi Sankyo İlaç Tic. Ltd. Şti. (Daiichi), Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş. (Drogsan), Genveon İlaç San. ve Tic. A.Ş. (Genveon), Neutec İlaç San. Tic. A.Ş. (Neutec), Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (Novartis), Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. (Sanovel), Santa Farma İlaç San. A.Ş. (Santa Farma) ve Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. (Servier) hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği belirtildi.

Soruşturma süreci devam ederken kurulun, Argis İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Argis), Farmatek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Farmatek) ve Helba İlaç İç ve Dış Sanayi Ticaret A.Ş. (Helba)'yi soruşturma tarafı olarak eklemesine karar verildiği aktarıldı.

İddialar, muafiyet değerlendirmesi ve soruşturmanın kapsamının genişletilmesi

Temsilci, kurulun Amgen ve Novo Nordisk'i soruşturmaya dahil ettiğine işaret ederek; hakkında soruşturma yürütülen Adeka, Amgen, Argis, Arven, Astrazeneca, Berko, Farmatek, Helba, İlko, Merck, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Sanovel, Santa Farma ve Servier'in çalışan ayartmama anlaşmasına taraf olmak ve rekabete hassas bilgi paylaşımı yapmak suretiyle ilgili kanunu ihlal ettikleri yönünde bulgular bulunduğunu bildirdi.

Temsilci, anılan eylemlerin bireysel muafiyetten yararlanamayacağı ve bu nedenle söz konusu teşebbüslere idari para cezası uygulanması gerektiği sonucuna varıldığını; diğer yandan hakkında soruşturma yürütülen AbbVie, Basf, Bausch&lomb, Bayer, Daiichi, Johnson&Johnson, Liba, Michael Page, MSD, Neutec, Panasonic, SIFI ve World Medicine adlı teşebbüslere ilişkin olarak ise kanunu ihlal ettiklerine dair tespit yapılmadığından idari para cezası verilmesine gerek olmadığı kanaatine ulaşıldığını kaydetti.

Tarafların savunmaları ve süreç

Toplantıda teşebbüs temsilcilerine de söz verildi. Hakkında idari para cezası istenen Adeka'nın temsilcisi, ihlal iddiasına katılmadıklarını belirterek, Kovid-19 salgını sürecinde insan sağlığını korumak için uygulanan aşı solüsyonlarının tedariki amacıyla ilave çalışan istihdamı gerekliliğine bağlı olarak 2020-2021 yıllarında yaklaşık 550 kişiye kadar istihdam sağlandığını, diğer yıllarda 500 kişinin üzerinde istihdamın gerçekleşmediğini ifade etti.

Amgen temsilcisi de firma hakkında ileri sürülen bulgunun gerçek olmadığını ve iddiaların varsayımlara dayandığını belirtti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar daha erken alınırsa Kurumun internet sitesinden duyurulacak.