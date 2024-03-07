İlk evini alacaklara TOKİ'den kaçmaz kampanya! O illerde yaşayanlar bayram edecek

TOKİ yeni proje duyurularını yaptı! Bu ilde yaşayanların yüzü gülecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ YENİ PROJELERİ

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ tarafından başlatılan uygun fiyatlı projeleri yakından takip ediyor. Nisan ayı projeleri için yeni duyurular yapıldı. TOKİ Nisan ayında toplam 577 konut inşası yapacak. Konutlar Kırıkkale, Konya ve Erzincan illerinde yer alacak. Kırıkkale Çelebi semtinde 71 tane konut, Konya Hüyük semtinde 126, 142 ve 24 konut, Erzincan ilinde ise 214 tane konut inşa edilecek. İhale tarihleri ve saatleri ise şu şekilde duyuruldu;





Kırıkkale İli, Çelebi İlçesi, Çelebi Mahallesi 3. Etap 71 Adet Konut 1 Adet 2 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 3 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.

2. Konya İli Hüyük İlçesi Selki Mahallesi 4. Etap 126 Adet Konut, Hüyük İlçesi Akdağ Mahallesi 5. Etap 142 Adet Konut ve Yalıhüyük İlçesi Aşağı Mahallesi 2. Etap 24 Adet Konut

Konya İli Hüyük İlçesi Selki Mahallesi 4. Etap 126 Adet Konut, Hüyük İlçesi Akdağ Mahallesi 5. Etap 142 Adet Konut ve Yalıhüyük İlçesi Aşağı Mahallesi 2. Etap 24 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 4 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.

3. Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Camiişerif Mahallesi 3 Etap 214 Adet Konut, 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi

Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Camiişerif Mahallesi 3 Etap 214 Adet Konut, 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 4 Nisan 2024 tarihinde saat 14.30'da yapılacak.