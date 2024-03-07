Bist 100
8.895,09 1%
DOLAR
31,84 0,24%
EURO
34,84 0,42%
ALTIN
2.196,63 0,69%

İlk evini alacaklara TOKİ'den kaçmaz kampanya! O illerde yaşayanlar bayram edecek

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Bu illerde projeler başlıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:05
İlk evini alacaklara TOKİ'den kaçmaz kampanya! O illerde yaşayanlar bayram edecek

TOKİ yeni proje duyurularını yaptı! Bu ilde yaşayanların yüzü gülecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ YENİ PROJELERİ

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ tarafından başlatılan uygun fiyatlı projeleri yakından takip ediyor. Nisan ayı projeleri için yeni duyurular yapıldı. TOKİ Nisan ayında toplam 577 konut inşası yapacak. Konutlar Kırıkkale, Konya ve Erzincan illerinde yer alacak. Kırıkkale Çelebi semtinde 71 tane konut, Konya Hüyük semtinde 126, 142 ve 24 konut, Erzincan ilinde ise 214 tane konut inşa edilecek. İhale tarihleri ve saatleri ise şu şekilde duyuruldu;

toki nisan ayı projeleri

Kırıkkale İli, Çelebi İlçesi, Çelebi Mahallesi 3. Etap 71 Adet Konut 1 Adet 2 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 3 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.

2. Konya İli Hüyük İlçesi Selki Mahallesi 4. Etap 126 Adet Konut, Hüyük İlçesi Akdağ Mahallesi 5. Etap 142 Adet Konut ve Yalıhüyük İlçesi Aşağı Mahallesi 2. Etap 24 Adet Konut

Konya İli Hüyük İlçesi Selki Mahallesi 4. Etap 126 Adet Konut, Hüyük İlçesi Akdağ Mahallesi 5. Etap 142 Adet Konut ve Yalıhüyük İlçesi Aşağı Mahallesi 2. Etap 24 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 4 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.

3. Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Camiişerif Mahallesi 3 Etap 214 Adet Konut, 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi

Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Camiişerif Mahallesi 3 Etap 214 Adet Konut, 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 4 Nisan 2024 tarihinde saat 14.30'da yapılacak.

İLGİLİ HABERLER

Kredi çekecekler o tarihe kadar yaptınız yaptınız! Resmi Gazete'de onaylandı: Musluklar kapanıyor

Kredi çekecekler o tarihe kadar yaptınız yaptınız! Resmi Gazete'de onaylandı: Musluklar kapanıyor

Uçuğu 10 dakikada yok eden formül bulundu! Bir kez deneyen ilaç kullanmıyor

Uçuğu 10 dakikada yok eden formül bulundu! Bir kez deneyen ilaç kullanmıyor

Maliye Bakanlığı yeni memurlarını arıyor! Memur olmak için KPSS puanı yeter!

Maliye Bakanlığı yeni memurlarını arıyor! Memur olmak için KPSS puanı yeter!

Bankada memur olmak isteyene kaçmaz fırsat! İŞ Bankası başvuru ekranını bugün açtı

Bankada memur olmak isteyene kaçmaz fırsat! İŞ Bankası başvuru ekranını bugün açtı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Evlere ateş düşüren haberi SGK verdi! Bunu yapan bir daha devletten maaş alamayacak
2
İlk evini alacaklara TOKİ'den kaçmaz kampanya! O illerde yaşayanlar bayram edecek
3
Çiftçiye, yatırım yapmak isteyene fırsat! 132 bin TL'ye 4.500 dönümlük tarla satışta
4
Bunu yapan patronlara geçmiş olsun! Devlet misliyle geri alacak
5
Tüm Türkiye'ye son 60 gün uyarısı! Evinde doğalgaz bağlı olanlar dikkat
6
Şimdi parasını cebe atan iki aya otomobil alıyor! Mahkeme'den 30 bin liralık kırmızı Lada Samara
7
ATM'den para çekenler yandı! Artık bu kadar daha para ödeyecekler!

Uçuğu 10 dakikada yok eden formül bulundu! Bir kez deneyen ilaç kullanmıyor

Akşam ne pişirsem diye kara kara düşünmeyin! Birbirinden lezzetli 5 pratik yemek tarifi

Maliye Bakanlığı yeni memurlarını arıyor! Memur olmak için KPSS puanı yeter!

Bankada memur olmak isteyene kaçmaz fırsat! İŞ Bankası başvuru ekranını bugün açtı

Maaşlar yarısından daha fazla aratacak! Mart- Temmuz ayında hesaplara yatacak

İlk evini alacaklara TOKİ'den kaçmaz kampanya! O illerde yaşayanlar bayram edecek

O bankadan eğitime dev destek! 1.000 TL destek ödemesi alabilirsiniz

Kredi çekecekler o tarihe kadar yaptınız yaptınız! Resmi Gazete'de onaylandı: Musluklar kapanıyor

Çıtırlığıyla başınızı döndürecek sodalı börek tarifi! Her lokması mest edecek

KPSS şartı yok! O illerde iş arayanlar yaşadı: 1900 personel alımı duyurusu geldi

KPSS'den 50 puan alan yaşadı! O üniversiteye çok sayıda personel alınacak

Dolarda dananın kuyruğu kopacak! O tarihi verip eyvah dediler