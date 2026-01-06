İlkadım’da 2025’te 628 işyeri ruhsatlandırıldı — 2026’nın ilk ruhsatı verildi

İlkadım Belediyesi 2025’te 628 işyerine ruhsat verdi; 2026’nın ilk işyeri ruhsatı Elzem Boutique sahibine Başkan İhsan Kurnaz tarafından takdim edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:31
Elzem Boutique sahibine 2026 yılının ilk çalışma ruhsatı teslim edildi

İlkadım Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından verilen 2026 yılının ilk işyeri açma ve çalışma ruhsatı, Kale Mahallesi İstiklal Caddesi'nde açılan Elzem Boutique adlı işyerine verildi. Ruhsat, işletme sahibi Rukiye Nur Polat'a İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz tarafından takdim edildi.

Başkan Kurnaz, belediyenin işyeri ruhsatlandırma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, 2025 yılında toplam 628 işyerine ruhsat verildiğini bildirdi.

İlkadım’da açılan her yeni işyeri ve işletmenin istihdama kapı açtığını söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Hem küçük esnafımızın hem de daha büyük yatırımcılarımızın yasal mevzuatla ilgili işlemlerinde kolaylık sağlamak ve esnafımızla iletişimimizi daha güçlü kılmak için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları çerçeveli bir şekilde personelimiz tarafından teslim ediliyor. 2026 yılının ilk ruhsatını Elzem Boutique isimli işyerimizin sahibi Rukiye Nur Polat’a takdim ettik. 2026 yılının ilk ruhsatının İlkadım’a, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Belediyemiz tarafından 2025 yılında toplam 628 işyeri ruhsatlandırıldı. Ruhsatlarını alarak faaliyete başlayan tüm işyerlerimize bereketli ve bol kazançlar diliyorum. Şehrimizin ekonomik alandaki yüksek ticaret potansiyeline sahip olan İlkadım’da esnaflarımızın, işletmecilerimizin ve yatırımcıların her anında hep yanında olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, ruhsat süreçlerinin kolaylaştırılması ve esnaflarla iletişimin güçlendirilmesinin devam edeceğini belirtti.

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

