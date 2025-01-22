IMF, Gelişmekte Olan Ülkelere Yapısal Reform Çağrısında Bulundu

IMF'den Gelişmekte Olan Ülkelere Uyarı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, borçlanma maliyetlerinin uzun süre yüksek kalmasının beklenmesi nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin yapısal reformlara odaklanması gerektiğini belirtti.

Gopinath, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) "Şoklar Arasında Gelişmekte Olan Ekonomiler" panelinde önemli açıklamalarda bulundu. Gopinath, son birkaç yılda gelişmekte olan piyasaların dayanıklılık ve makro istikrar açısından iyi bir performans gösterdiğini ifade etti.

"Geçmişte, ABD Merkez Bankası faiz oranlarını 450 baz puan artırsa, bir pandemi yaşansa ve enerji fiyatları artsa, gelişmekte olan piyasalarda çok daha büyük çalkantılar olmasını beklardık," diyen Gopinath, IMF'nin potansiyel olumsuz senaryolar üzerinde sürekli çalıştığını, ancak çoğu zaman bu senaryoların gerçekleşmediğinin altını çizdi.

Dayanıklılığı Artırmanın Yolları

1990'lardan itibaren sağlam para politikaları, finans sektörü düzenlemeleri ve aşırı yabancı borçlanmaya karşı alınan önlemlerin, gelişmekte olan ülkelerin dayanıklılığını artırdığına dikkat çekti. Ancak Gopinath, karşı rüzgârların devam ettiğini ve borçlanma maliyetlerinin uzun süre yüksek kalma ihtimalinin bulunduğunu vurguladı. ABD doları'nın son aylarda önemli bir artış gösterdiğini belirtti.

"Ticaret politikalarının değiştiği bir ortamda gelişmekte olan piyasaların uyum sağlaması gerekiyor. Kişi başına düşen GSYH büyümesinde önemli bir yavaşlama gözleniyor," diyen Gopinath, 2000'lerin başında kişi başına düşen GSYH büyümesinin yaklaşık yüzde 3,6 iken, pandeminin ardından bu oranın yüzde 1,8'e düştüğünü belirtti.

Sonuç olarak, Gopinath, gelişmekte olan ülkelerin bu durumu değiştirmesi için yapısal reformlara yatırım yapması gerektiğini vurguladı.