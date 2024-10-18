IMF, Ukrayna'ya 1,1 Milyar Dolar Ödeme Onayı Verdi

IMF'den Ukrayna'ya Mali Destek

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna için hazırlanan 48 aylık kredi programının beşinci incelemesini başarıyla tamamladı ve bu çerçevede 1,1 milyar dolarlık ödemenin yapılmasına onay verdi.

Finansman Paketi ve Ödemeler

IMF'den yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulunun Ukrayna'ya yönelik dört yıllık finansman programı kapsamında gerçekleştirdiği bu incelemenin, yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında bir ödemenin yapılmasına imkan tanıdığı belirtildi. Böylece, program kapsamındaki toplam ödeme miktarının 8,7 milyar dolara yükseldiği ifade edildi.

Programın Amaçları

Açıklamada, Ukrayna'ya sağlanan 15,5 milyar dolarlık 48 ay süreli finansman paketinin 31 Mart 2023'te onaylandığı hatırlatılarak, bu programın ülkenin uzun vadeli büyümesini desteklemek, ekonomik toparlanmayı güçlendirmek, yönetişimi geliştirmek ve kurumları güçlendirmek amacı taşıdığı vurgulandı.

Ukrayna Ekonomisine Genel Bakış

Ukrayna ekonomisine dair değerlemeler de açıklamada yer aldı. Ülkenin, yılın ilk yarısında beklenenden daha dirençli bir performans gösterdiği fakat yılın geri kalan kısmı ve 2025 yılı için ekonomik görünümün, devam eden Rus saldırıları ve savaşla ilgili belirsizlikler nedeniyle kötüleştiği belirtildi.