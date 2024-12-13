Hyundai Assan, İstanbul'da Gelecek Teknolojileri için Yeni Laboratuvar Açtı

Hyundai Assan'dan Geleceğin Teknisyenlerine Destek

Hyundai Assan, İstanbul'da yeni bir laboratuvar açarak geleceğin teknisyenlerini yetiştirmek için önemli bir adım attı. Şirketin açılışını gerçekleştirdiği "Hyundai Gövde Teknolojileri Laboratuvarı", İstanbul Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunuyor.

Mesleki Gelişim İçin Eğitici Destek

Hyundai Assan Başkanı ve CEO'su Sangsu Kim, yaptığı açıklamada, "Sistematik bir şekilde markamızın geliştirdiği otomobil teknolojilerini belirli bir plan dahilinde öğrenci ve öğretmenlerimize aktarırken, eğitim kurumlarımızı desteklemeye devam edeceğiz." dedi. Laboratuvar, öncelikli olarak boya ve gövde onarım alanında eğitimler verecek.

Özelleşmiş Eğitim ve Staj İmkanları

Hyundai Assan, öğrencilerin motorlu taşıtlar üzerine deneyim kazanmalarını hedefleyerek staj imkanları sunacak. Stajlarını tamamlayan öğrenciler, ihtiyaç halinde yetkili servislerde istihdam edilme önceliğine sahip olacak.

Modern Ekipmanlarla Eğitim Kalitesi

Laboratuvar için Hyundai Assan tarafından bağışlanan ekipmanlar arasında bilgisayarlı şasi düzeltme tezgahı, kaynak makineleri, plazma kesme cihazı, boya kurutma fırını gibi modern teknolojiler yer alıyor. Ayrıca, Hyundai Assan İzmit Fabrikası'nda üretilen i20 modelinin bir adet otomobili ile gövde parçası da öğrencilere sunuldu.

İşte Katılımcılar

Açılış töreninde, Hyundai Assan üst düzey yetkililerinin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo-Sung Lee gibi önemli isimler de yer aldı.

Hyundai Assan’ın bu girişimi, Türk otomotiv endüstrisine nitelikli personel kazandırma yönünde önemli bir katkı sağlıyor. Eğitim çalışmalarındaki bu destek, sadece öğrencilerin değil, aynı zamanda sektörün de gelişmesine olanak tanımaktadır.