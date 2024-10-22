Spot Doğal Gaz Piyasası Güncel Verileri

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında, dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11.871,15 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, aynı gün içerisinde gerçekleşen işlem hacmi 8.662.253 lira oldu. Önceki gün bu rakam 11.343.103 lira olarak açıklanmıştı.

Gaz Ticaret Miktarları ve Fiyatlar

Spot doğal gaz piyasasında 730.000 metreküp gaz ticareti gerçekleşti. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12.464,71 lira, satış fiyatı ise 11.277,59 lira olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 134.053.521 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 135.185.202 metreküp olarak kaydedildi.