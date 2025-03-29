IMF, Ukrayna'ya 400 Milyon Dolarlık Destek Onayladı

IMF, Ukrayna İçin 400 Milyon Dolarlık Ödeme Onayladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), 48 aylık kredi programının yedinci incelemesini tamamlayarak Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ödemenin yapılmasına onay verdi.

IMF'den yapılan resmi açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu'nun Ukrayna'ya yönelik 4 yıllık finansman paketinin yedinci incelemesini başarıyla tamamladığı belirtildi. Bu incelemenin ardından Ukrayna'ya yapılacak olan ödemenin, toplam finansman paketindeki miktarı 10,1 milyar dolara çıkardığı ifade edildi.

Ayrıca, Ukrayna'ya sağlanan 15,5 milyar dolarlık 48 aylık finansman paketinin 31 Mart 2023 tarihinde onaylandığı hatırlatıldı. Bu programın, Ukrayna'nın uzun vadeli büyümesini teşvik etme amacı taşıdığı ve ekonomik toparlanmayı desteklemenin yanı sıra yönetişimi geliştirmeyi ve kurumları güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Ukrayna'nın ekonomik performansı hakkında değerlendirmelerde bulunan IMF, program kapsamındaki performansın güçlü tutulduğunu ve belirlenen hedeflerin karşılandığını açıkladı. Ancak, 2024 yılına dair büyüme tahminleri, ikinci yarıda yavaşlama sinyalleri gösteriyor.

Ayrıca, giderek sıkılaşan iş gücü piyasası, enerji altyapısına yönelik saldırılar ve savaşın seyrine ilişkin belirsizliğin, Ukrayna'nın ekonomik büyüme hızını olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.