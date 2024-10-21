IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları Başladı

IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları Gerçekleşiyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları, Orta Doğu'daki gerilimlerin arttığı bir dönemde Washington'da başladı. Bu zirve, yüksek belirsizlikler ve zayıf küresel ekonomik büyümeyle ön plana çıkıyor. 26 Ekim tarihine kadar sürecek toplantılara global finansal liderler katılacak.

Toplantılara Yüksek Katılım

Her yıl gerçekleştirilen bu toplantılara, dünya genelinden maliye bakanları, merkez bankası başkanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler yoğun ilgi gösteriyor. Bu yılki zirvede, yüksek belirsizlik ve zayıf ekonomik büyüme ile birlikte, yükselen borç seviyeleri, iklim değişikliği ve yapay zeka gibi önemli meseleler ele alınacak.

Çeşitli Raporlar ve Forumlar

Toplantılar kapsamında, önemli ekonomik değerlendirilmelerin yer aldığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nın yanı sıra, Küresel Finansal İstikrar Raporu ve Mali İzleme Raporu gibi başka raporlar da kamuoyuna sunulacak. Ayrıca, Genel Kurul, Kalkınma Komitesi ve Uluslararası Para ve Finans Komitesi gibi çeşitli oturumlar ile bölgesel brifingler düzenlenecek.

Türkiye'nin Temsili

Türkiye, bu toplantılarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile temsil ediliyor. Bakan Şimşek’e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da eşlik ediyor. Bunun yanı sıra, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı da bu etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilecek.