IMF'ye Daniel Katz Adaylığı: Bessent'in Özel Kalemi Birinci Başkan Yardımcısı Olabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in özel kalemi olarak görev yapan Daniel Katz'ın kurumda birinci başkan yardımcısı olarak atanması için öneride bulundu.

Atama Önerisi ve Yürürlüğe Giriş

IMF'den yapılan açıklamaya göre Georgieva, atamanın 6 Ekim itibarıyla geçerli olmak üzere Katz'ın birinci başkan yardımcısı olarak atanmasını önerdi.

Onay Süreci

Söz konusu atamanın yürürlüğe girebilmesi için IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun onayı gerekiyor.

Katz'ın Mevcut Görev ve Yetkinlikleri

Açıklamada, Katz'ın halihazırda ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in özel kalemi olarak görev yaptığı ve Bessent'e çeşitli iç ve dış politika meselelerinde danışmanlık sağladığı vurgulandı. Katz'ın, ABD hükümetinin Ukrayna ile geliştirdiği yenilikçi ekonomik ortaklığın şekillenmesinde önemli rol oynadığı ve Çin başta olmak üzere uluslararası müzakerelerde merkezi bir konumda bulunduğu ifade edildi.

Gita Gopinath'ın Yerine Geçiş

Katz'ın ataması onaylanması halinde, Gita Gopinath'ın ağustos sonunda Harvard Üniversitesine dönmesiyle boşalacak koltuğa geçmesi planlanıyor.