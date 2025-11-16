İncesu: Ardahan'ın Turizm Potansiyeli Görmezden Geliniyor

CHP'li Özgür Erdem İncesu, 2026 bütçesi görüşmelerinde Ardahan'ın Yalnızçam ve Çıldır Gölü başta olmak üzere turizm yatırımlarından dışlandığını söyledi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 15:57
CHP'li İncesu'dan Bakanlığa sert eleştiri

Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, "Ardahan’ın turizm potansiyeli yıllardır bilinçli şekilde görmezden geliniyor" dedi.

İncesu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, hükümetin turizm politikalarını eleştirerek, Türkiye’nin turizm vizyonunun birkaç kentle sınırlandırıldığını, Ardahan’ın ise yıllardır yatırım programlarına dâhil edilmediğini ifade etti.

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, "Bakanlığın gözünde turizm hâlâ Antalya, Muğla ve Kapadokya’dan ibaret. Oysa Ardahan da bu ülkenin sınır kenti, doğunun serhat ili, yeni turizm kapısı olabilecek bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli yıllardır görmezden geliyorsunuz. Ardahan’da bulunan Yalnızçam Kayak Merkezi milyonlar harcanarak yapıldı ama sistem çalıştırılamıyor. Turizm teşviklerinde adı yok, yatırım programlarında bir satır bile yer almıyor. Sarıkamış’a bakın, aynı coğrafya, aynı iklim. Orada vizyon var, Yalnızçam’da kendi haline terk edilmişlik bir durum var."

Türkiye’nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü için Bakanlık bütçesinde tek bir kuruş ayrılmadığını ifade eden İncesu, "Çıldır Gölü kışın atlı kızaklarıyla, yazın doğasıyla uluslararası bir destinasyon olabilir. Ama altyapı yok, tanıtım yok, proje yok. Her yıl sosyal medyada birkaç haftalık görüntü paylaşılıyor, hepsi bu. Çıldır Gölü’nün potansiyelini siz değil, Ardahan halkı görüyor" dedi.

İncesu, Ardahan’ın yayla, doğa ve eko turizm bakımından Türkiye’nin en zengin bölgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Posof’un vadileri, Göle’nin yaylaları, Damal’ın endemik bitki çeşitliliği ekonomik değere dönüştürülemedi. Çünkü Bakanlığın kalkınma anlayışı batıya yatırım, doğuya sabır üzerine kurulu. Ardahan bu ülkenin sınır ili değil, onurudur. Yalnızçam’a yatırım yapın, Çıldır Gölü’ne proje geliştirin, Ardahan’a hakkını verin! Bölgesel eşitsizliğe son verin, doğunun da batı kadar ışıldamasına izin verin" dedi.

İNCESU, ARDAHAN'IN TURİZM POTANSİYELİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

