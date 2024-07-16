ING Bank emekli promosyonunda şov yaptı! Maaşını taşıyan emekliye okkalı ödeme

ING Bank, emeklilere yönelik yeni bir promosyon fırsatı sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Temmuz ayına özel olarak, maaşını ING Bank’a taşıyan emeklilere koşulsuz nakit promosyon ödemesi yapılacak. Bu fırsat, emeklilerin finansal durumlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Maaşını ING’ye taşıyan emekliler, maaş tutarlarına göre ek olarak 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon kazanma fırsatına sahip olacak. Ayrıca, otomatik fatura talimatı veren emekliler, 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan faydalanarak toplamda 18.000 TL’ye kadar promosyon alabilecekler. Bu fırsatlardan yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da yararlanabilecek.

Emeklilerin maaşlarını ING Bank’a taşıması oldukça basit. e-Devlet Kapısı üzerinden, Cebimdeki Danışman ile görüntülü görüşerek veya ING Telefon Bankacılığı’nı arayarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca, bankanın şubelerine başvurarak detaylı bilgi alabilirler.





Maaş müşterisi olarak, emeklilere dijital para transferlerinde masraf alınmayacak. Ayrıca, %3,84'ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunulacak. İlk defa ING Kredi Kartı başvurusu yapan emekliler, ilk yıl kart ücreti ödemekten muaf olacaklar.

Emeklilere sunulan bu avantajlı promosyon fırsatını kaçırmamak için maaşınızı kolayca ING’ye taşıyın ve sunduğumuz ayrıcalıklardan faydalanın.