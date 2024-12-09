İngiltere, AB ile Ticari İlişkileri Geliştirme Hedefinde

İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ile ticareti artırma, işletmeleri destekleme ve ekonomik büyümeyi sağlama amacıyla ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Maliye Bakanı Brüksel'de

İngiltere Maliye Bakanlığı, Bakan Rachel Reeves'in, Avro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'i ziyaret ettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Reeves, bu toplantı kapsamında hükümetin ekonomik büyümeyi güçlendirmek için alacağı tedbirleri aktaracak ve AB ile ilişkileri derinleştirmek için çağrıda bulunacak.

Önemli Bir Dönem

Reeves'in toplantıda, ziyaretin önemli bir dönemde gerçekleştiğini vurgulaması bekleniyor. İngiltere'nin AB ile ilişkilerini yeniden şekillendirmeye kararlı olduğu ifade edilecek. Ayrıca, İngiltere'nin AB ile ilişkilerini geliştirmenin, her iki tarafın ekonomisi üzerinde pozitif etkiler yaratacağı belirtilecek.

Ticaret Hacmi

Açıklamada yer alan bilgiler doğrultusunda, İngiltere ile AB arasındaki yıllık ticaret hacminin 660 milyar sterlin (750 milyar avro) seviyesinde olduğu aktarılıyor.