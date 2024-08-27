İngiltere Başbakanı Starmer: Ekim Bütçesi Zorlayıcı Olacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan Uyarı

İngiltere'nin Başbakanı Keir Starmer, 30 Ekim'de açıklanacak bütçe taslağının halk için zorlu kararlar içereceğini duyurdu. Starmer, hükümetin toplumdan önemli taleplerde bulunmak zorunda kalacağını ifade etti.

Başbakanlık Ofisi'ndeki Açıklamalar

Başbakan Starmer, hükümetin vergi artışları ve harcama kesintileri gibi önlemlerden kaçınamayacağını vurgularken, vatandaşların kısa vadeli acılar çekmek zorunda kalacaklarını söyledi. "Sizlere karşı dürüst olmam gerekirse, Ekim ayında sunulacak bütçe acı verici olacak," dedi.

Eksen Değişikliği ve Zorluklar

Starmer, 14 yıllık muhafazakâr bir hükümetin ardından görevi devraldığını ve bu süre zarfında ülkenin ekonomik ve toplumsal durumunun ciddi şekilde zayıfladığını belirtti. Ülkenin temellerini güçlendirmek için gerekli olan "sert eylemler" üzerinde durdu.

Bir Önceki Hükümetten Kalıntılar

Starmer, mevcut ekonomik krizin, geçtiğimiz yıllarda iktidarda olan hükümetten devraldıkları mirasın bir yansıması olduğunu vurguladı. Maliye Bakanı Rachel Reeves ise 30 Ekim'de yapılacak bütçe ile ilgili henüz ayrıntı vermedi; ancak bu durum vergi artışları ve harcama kesintilerinin ön belirtileri olarak değerlendirilmekte.

İlk Adımlar ve Beklentiler

Normalde bir hükümet, iktidara geldikten sonra ilk adımlarını değerlendirmek için 100 gün beklerken, İşçi Partisi daha hızlı hareket ederek bu durumu dikkate aldığına işaret ediyor.