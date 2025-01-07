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İngiltere'de Aralık 2024 Perakende Satışları Noel Etkisiyle Yüzde 3,2 Artış Gördü

Aralık 2024'te İngiltere'de perakende satışlar Noel harcamalarıyla yüzde 3,2 artmasına rağmen, beklentileri karşılamadı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:13
İngiltere'de Aralık 2024 Perakende Satışları Noel Etkisiyle Yüzde 3,2 Artış Gördü

İngiltere'de Perakende Satışlarda Noel Dönemi Artışı

İngiltere'de perakende satışlar, Aralık 2024'te Noel harcamalarının etkisiyle yıllık bazda yüzde 3,2 artarak dikkat çekti. Ancak bu artış, perakendecilerin beklediği "altın dönem" büyümesiyle örtüşmedi.

BRC Verileri ve Satış Büyümesi

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC), Aralık 2024'e ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, İngiltere'deki toplam perakende satışları, yıllık bazda yüzde 3,2 oranında bir büyüme gösterdi. Bu büyüme, son üç ayın ortalama büyümesi olan yüzde 0,4 ve son 12 ayın ortalaması yüzde 0,7 oranının oldukça üzerindeydi.

Tür Bazında Satış Performansı

Bu dönemde gıda satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar ise yüzde 4,4 artış gösterdi. Gıda dışı mağaza satışları da yüzde 0,4 oranında bir artış kaydetti. Ancak, Noel harcamalarının etkili olduğu bu büyüme, yılın son çeyreğindeki genel performans açısından zayıf kaldı.

2024 Yılı ve Tüketici Güveni

2024 yılında, İngiltere'de perakende satışlar yıllık bazda sadece yüzde 0,7 oranında bir artış gösterirken, yılın son çeyreğindeki bu oran yüzde 0,4 oldu. BRC Üst Yöneticisi Helen Dickinson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, 2024'te zayıf tüketici güveni ve zorlu ekonomik koşulların belirleyici olduğunu ifade etti. Ek olarak, "Perakendeciler için önemli olan altın dönem, umulanı vermedi. Özellikle gıda dışı ürünlerdeki satışlar önceki yıla göre daraldı," şeklinde konuştu.

Gelecek Beklentileri

Bu yıl için perakende satışların ortalama yüzde 1,2 büyümesini öngören Dickinson, perakendecilerin artan maliyetlerinin de bu büyümeyi sınırlayacağını kaydetti. KPMG İngiltere Tüketici, Perakende ve Eğlence Birimi Yöneticisi Linda Ellett de, son çeyrekteki zayıf satışların, çoğu maliyetin yüksek seyrettiği dönemde hane halkının bütçe yönetiminde dikkatli davrandığını gösterdiğini belirtti.

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