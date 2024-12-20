İngiltere'de Kasım Ayında Perakende Satışlar Yüzde 0,2 Arttı

İngiltere'de Perakende Satışlar Yüzde 0,2 Arttı

İngiltere'de perakende satışlar, kasım ayında aylık bazda %0,2 oranında artış gösterdi. Bu gelişme, İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere dayanmaktadır.

Aylık Artışta Öne Çıkan Veriler

ONS'nin raporuna göre, veri toplama dönemi olan 27 Ekim - 23 Kasım tarihleri arasında 'Efsane Cuma' indirim günlerini kapsamayan veriler incelendi. Önceki ay olan ekimde perakende satışlar %0,7 azalmıştı.

Bu dönemde, market ve gıda dışı perakende satışlarındaki büyüme, giyim satışlarındaki düşüş ile dengelendi. Ayrıca, gıda mağazalarındaki satışlar son üç ayda ilk kez artış göstererek %0,5 oranında büyüme kaydetti.