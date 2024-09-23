İngiltere'de Özel Sektör Büyüme Hızı Düşüşte

İngiltere'de Özel Sektör Aktivitesinin Eylül Raporu

İngiltere'de özel sektör aktivitesindeki büyüme, Eylül ayında belirgin bir yavaşlama gösterdi. S&P Global, ülkenin Eylül ayına ait Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini yayımladı.

Eylül Ayı PMI Verileri

Buna göre, bileşik PMI Eylül'de 52,9 olarak ölçülerek, Ağustos ayındaki 53,8 seviyesine göre bir düşüş yaşadı ve son iki ayın en dip noktasına geriledi.

Hizmet ve İmalat Sektöründeki Gelişmeler

Hizmet sektörü PMI ise Ağustos'taki 53,7 seviyesinden Eylül'de 52,8'e düşerek aynı şekilde son iki ayın en düşük seviyesine ulaştı. Ayrıca, imalat PMI verisi de 51,5 olarak kaydedildi; bu rakam son üç ayın en düşük seviyesi olmuştu. Ağustos ayındaki imalat PMI 52,5 olarak bildirilmişti.

Sonuç olarak, İngiltere'de özel sektorüydeki büyüme yavaşlamış durumda. PMI verilerinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki büyümeyi, altında kalması ise daralmayı işaret ediyor.