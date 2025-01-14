İngiltere Merkez Bankası: Dijital Pound Kararı 2027'ye Kadar Ertelendi

İngiltere Merkez Bankası'ndan Dijital Pound Gelişmesi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), dijital pound uygulamasıyla ilgili kararın 2027 yılına kadar ertelendiğini duyurdu. Banka, önümüzdeki iki yıl boyunca dijital poundun tasarım aşamasını tamamlamayı planlıyor.

Gelecek Yıllar Hakkında Açıklama

Açıklamada, dijital poundun uygulama sürecinin, ödemeler ortamındaki gelişmelerin ve geniş çaplı politika çıkarımlarının dikkatli bir şekilde değerlendirileceği belirtildi. BoE, tasarım aşamasını başarıyla tamamladıktan sonra, banka ve hükümetin dijital pound için politika durumunu değerlendireceğini ve devam edip etmeyeceğine karar vereceğini vurguladı.

Parlamento Onayı Gerekecek

Ayrıca, dijital poundun hayata geçirilmesi için parlamentonun onayının şart olduğu aktarıldı.